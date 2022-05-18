https://ria.ru/20220518/mid-1789216399.html
МИД вызвал посла Италии
МИД вызвал посла Италии - РИА Новости, 18.05.2022
МИД вызвал посла Италии
Посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российский МИД для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:18
2022-05-18T13:18
2022-05-18T13:21
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российский МИД для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов, сообщили РИА Новости в дипведомстве."Посол Италии вызван в среду в МИД РФ для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов",- рассказали в министерстве.В начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов. По данным СМИ, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".
https://ria.ru/20220517/oon-1789016894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, италия, россия, мид италии