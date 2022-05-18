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МИД вызвал посла Италии - РИА Новости, 18.05.2022
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МИД вызвал посла Италии
МИД вызвал посла Италии - РИА Новости, 18.05.2022
МИД вызвал посла Италии
Посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российский МИД для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:18
2022-05-18T13:21
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
италия
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мид италии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российский МИД для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов, сообщили РИА Новости в дипведомстве."Посол Италии вызван в среду в МИД РФ для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов",- рассказали в министерстве.В начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов. По данным СМИ, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, италия, россия, мид италии
13:18 18.05.2022 (обновлено: 13:21 18.05.2022)
 
МИД вызвал посла Италии

МИД вызвал посла Италии Стараче для объявления ответных мер на высылку дипломатов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российский МИД для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов, сообщили РИА Новости в дипведомстве.
"Посол Италии вызван в среду в МИД РФ для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов",- рассказали в министерстве.
В начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов. По данным СМИ, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".
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