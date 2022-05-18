https://ria.ru/20220518/mid-1789213654.html

Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России

Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России

Западные интернет-монополии ведут агрессивную политику в отношении российского народа, с протекционизмом в их отношении нужно заканчивать, заявила в среду... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:03

2022-05-18T13:03

2022-05-18T13:27

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Западные интернет-монополии ведут агрессивную политику в отношении российского народа, с протекционизмом в их отношении нужно заканчивать, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нужно прекратить - и это действительно вопрос политический, идеологический, культурный - протекционизм в отношении западных хостинговых платформ, социальных сетей и так далее. А он существует и на очень высоком уровне", - сказала Захарова в интервью в рамках форума по кибербезопасности Positive Hack Days-2022."Я не против в целом, глобально, но не в этом историческом моменте. Потому что западные монополии ведут себя вне каких-то правил, они нас не просто дискриминируют, они ведут агрессивную политику в отношении нашей страны, нашего народа... На сегодняшний день нужно это дело прекращать. Я сказала протекционизм, лоббирование - это западные термины, а давайте сейчас скажу по-русски: крышевать западные цифровые платформы на территории нашей страны", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220518/postavki-1789147223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии