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Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России - РИА Новости, 18.05.2022
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Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России
Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России
Западные интернет-монополии ведут агрессивную политику в отношении российского народа, с протекционизмом в их отношении нужно заканчивать, заявила в среду... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:03
2022-05-18T13:27
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Западные интернет-монополии ведут агрессивную политику в отношении российского народа, с протекционизмом в их отношении нужно заканчивать, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нужно прекратить - и это действительно вопрос политический, идеологический, культурный - протекционизм в отношении западных хостинговых платформ, социальных сетей и так далее. А он существует и на очень высоком уровне", - сказала Захарова в интервью в рамках форума по кибербезопасности Positive Hack Days-2022."Я не против в целом, глобально, но не в этом историческом моменте. Потому что западные монополии ведут себя вне каких-то правил, они нас не просто дискриминируют, они ведут агрессивную политику в отношении нашей страны, нашего народа... На сегодняшний день нужно это дело прекращать. Я сказала протекционизм, лоббирование - это западные термины, а давайте сейчас скажу по-русски: крышевать западные цифровые платформы на территории нашей страны", - отметила Захарова.
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
13:03 18.05.2022 (обновлено: 13:27 18.05.2022)
 
Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России

Захарова: пора прекратить крышевать западные интернет-компании в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Западные интернет-монополии ведут агрессивную политику в отношении российского народа, с протекционизмом в их отношении нужно заканчивать, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нужно прекратить - и это действительно вопрос политический, идеологический, культурный - протекционизм в отношении западных хостинговых платформ, социальных сетей и так далее. А он существует и на очень высоком уровне", - сказала Захарова в интервью в рамках форума по кибербезопасности Positive Hack Days-2022.
"Я не против в целом, глобально, но не в этом историческом моменте. Потому что западные монополии ведут себя вне каких-то правил, они нас не просто дискриминируют, они ведут агрессивную политику в отношении нашей страны, нашего народа... На сегодняшний день нужно это дело прекращать. Я сказала протекционизм, лоббирование - это западные термины, а давайте сейчас скажу по-русски: крышевать западные цифровые платформы на территории нашей страны", - отметила Захарова.
Порт в Одессе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
04:46
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