https://ria.ru/20220518/mid-1789213654.html
Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России
Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России
Западные интернет-монополии ведут агрессивную политику в отношении российского народа, с протекционизмом в их отношении нужно заканчивать, заявила в среду... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:03
2022-05-18T13:03
2022-05-18T13:27
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Западные интернет-монополии ведут агрессивную политику в отношении российского народа, с протекционизмом в их отношении нужно заканчивать, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нужно прекратить - и это действительно вопрос политический, идеологический, культурный - протекционизм в отношении западных хостинговых платформ, социальных сетей и так далее. А он существует и на очень высоком уровне", - сказала Захарова в интервью в рамках форума по кибербезопасности Positive Hack Days-2022."Я не против в целом, глобально, но не в этом историческом моменте. Потому что западные монополии ведут себя вне каких-то правил, они нас не просто дискриминируют, они ведут агрессивную политику в отношении нашей страны, нашего народа... На сегодняшний день нужно это дело прекращать. Я сказала протекционизм, лоббирование - это западные термины, а давайте сейчас скажу по-русски: крышевать западные цифровые платформы на территории нашей страны", - отметила Захарова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
13:03 18.05.2022 (обновлено: 13:27 18.05.2022)
Захарова высказалась о работе западных интернет-компаний в России
Захарова: пора прекратить крышевать западные интернет-компании в России
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Западные интернет-монополии ведут агрессивную политику в отношении российского народа, с протекционизмом в их отношении нужно заканчивать, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нужно прекратить - и это действительно вопрос политический, идеологический, культурный - протекционизм в отношении западных хостинговых платформ, социальных сетей и так далее. А он существует и на очень высоком уровне", - сказала Захарова в интервью в рамках форума по кибербезопасности Positive Hack Days-2022.
"Я не против в целом, глобально, но не в этом историческом моменте. Потому что западные монополии ведут себя вне каких-то правил, они нас не просто дискриминируют, они ведут агрессивную политику в отношении нашей страны, нашего народа... На сегодняшний день нужно это дело прекращать. Я сказала протекционизм, лоббирование - это западные термины, а давайте сейчас скажу по-русски: крышевать западные цифровые платформы на территории нашей страны", - отметила Захарова.