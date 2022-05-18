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Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил, что уехал из России - РИА Новости, 18.05.2022
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Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил, что уехал из России
Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил, что уехал из России - РИА Новости, 18.05.2022
Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил, что уехал из России
Российский журналист Иван Засурский спустя 16 лет покинул должность завкафедры МГУ и покинул страну. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:50
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россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский журналист Иван Засурский спустя 16 лет покинул должность завкафедры МГУ и покинул страну."Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну", - сообщил журналист на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Он объяснил причины отъезда стремлением поиска единомышленников и способов продвижения вперед с миссией в области климатических коммуникаций."Нет процедуры выхода. Я заявил о выходе в конце марта, но нет процедуры выхода из совета. Когда будет новый указ о составе совета, меня уже не будет в нем… Я не вижу смысла (дальнейшей работы в нем)", - сообщил Засурский.Он признался, что пытался на встречах СПЧ с президентом Владимиром Путиным представить свой доклад о климате, но ему не давали слова.В СПЧ сообщили, что Засурский де-юре еще состоит в совете.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, facebook
22:50 18.05.2022 (обновлено: 23:17 18.05.2022)
 
Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил, что уехал из России

Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил, что покинул должность и уехал из России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕжегодный форум европейских и азиатских медиа.
Ежегодный форум европейских и азиатских медиа. - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский журналист Иван Засурский спустя 16 лет покинул должность завкафедры МГУ и покинул страну.
"Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну", - сообщил журналист на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
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Он объяснил причины отъезда стремлением поиска единомышленников и способов продвижения вперед с миссией в области климатических коммуникаций.
"Нет процедуры выхода. Я заявил о выходе в конце марта, но нет процедуры выхода из совета. Когда будет новый указ о составе совета, меня уже не будет в нем… Я не вижу смысла (дальнейшей работы в нем)", - сообщил Засурский.
Он признался, что пытался на встречах СПЧ с президентом Владимиром Путиным представить свой доклад о климате, но ему не давали слова.
В СПЧ сообщили, что Засурский де-юре еще состоит в совете.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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