https://ria.ru/20220518/mgu-1789357003.html

Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил, что уехал из России

Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил, что уехал из России - РИА Новости, 18.05.2022

Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил, что уехал из России

Российский журналист Иван Засурский спустя 16 лет покинул должность завкафедры МГУ и покинул страну. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T22:50

2022-05-18T22:50

2022-05-18T23:17

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский журналист Иван Засурский спустя 16 лет покинул должность завкафедры МГУ и покинул страну."Дорогие друзья и коллеги! Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну", - сообщил журналист на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Он объяснил причины отъезда стремлением поиска единомышленников и способов продвижения вперед с миссией в области климатических коммуникаций."Нет процедуры выхода. Я заявил о выходе в конце марта, но нет процедуры выхода из совета. Когда будет новый указ о составе совета, меня уже не будет в нем… Я не вижу смысла (дальнейшей работы в нем)", - сообщил Засурский.Он признался, что пытался на встречах СПЧ с президентом Владимиром Путиным представить свой доклад о климате, но ему не давали слова.В СПЧ сообщили, что Засурский де-юре еще состоит в совете.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220517/uekhavshie-1789030117.html

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