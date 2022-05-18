https://ria.ru/20220518/mariupol-1789263757.html

Пушилин заявил о планах сделать первую отгрузку из порта Мариуполя в мае

Пушилин заявил о планах сделать первую отгрузку из порта Мариуполя в мае - РИА Новости, 18.05.2022

Пушилин заявил о планах сделать первую отгрузку из порта Мариуполя в мае

Первая отгрузка из порта Мариуполя запланирована на май, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:59

2022-05-18T15:59

2022-05-18T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Первая отгрузка из порта Мариуполя запланирована на май, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Первая отгрузка запланирована в мае месяце, мы планируем успеть. Что касается его использования как "хаба" для строительных материалов, потому что строительных материалов понадобится очень много. Более того, возможность выстроить логистические цепочки через порт для нас является крайне важной. Поэтому порт проходит разминирование, проходит расчистка, проходит набор персонала. Все двигается согласно обозначенным нами целям", - заявил Пушилин в ходе беседы с журналистами.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html

https://ria.ru/20220518/mariupol-1789032946.html

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Кирилл Волков

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр