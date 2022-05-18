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Более половины домов в Мариуполе нельзя восстановить, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/mariupol-1789221473.html
Более половины домов в Мариуполе нельзя восстановить, заявил Пушилин
Более половины домов в Мариуполе нельзя восстановить, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2022
Более половины домов в Мариуполе нельзя восстановить, заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что более 60% домов в городе Мариуполь не подлежат восстановлению. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:35
2022-05-18T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что более 60% домов в городе Мариуполь не подлежат восстановлению."Более 60% домов в городе подлежат сносу и постройке новых. Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной. Те специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город", - приводятся слова Пушилина в официальном канале властей ДНР в Telegram.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/mariupol-1789032946.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
13:35 18.05.2022
 
Более половины домов в Мариуполе нельзя восстановить, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: более 60 процентов домов в Мариуполе не подлежат восстановлению

© РИА Новости / Алексей КуденкоРазрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Разрушенные дома в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что более 60% домов в городе Мариуполь не подлежат восстановлению.
"Более 60% домов в городе подлежат сносу и постройке новых. Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной. Те специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город", - приводятся слова Пушилина в официальном канале властей ДНР в Telegram.
"Мариуполь будет лучше, чем он был": восстановление города
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
1 из 13

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
2 из 13

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
3 из 13

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

Разрушенный жилой дом на улице Куприна в Мариуполе
4 из 13

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

Мужчина бреется электрической бритвой, подключенной к генератору МЧС РФ, на Театральной площади в Мариуполе
5 из 13

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

Жители заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС РФ на Театральной площади в Мариуполе
6 из 13

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

Сотрудник МЧС РФ разбирает завалы у здания Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
7 из 13

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
8 из 13

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

Боеприпасы, найденные сотрудниками МЧС РФ в Мариуполе
9 из 13

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на улице Бахчиванджи в Мариуполе
10 из 13

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

Сотрудник МЧС РФ на стоянке разбитых автомобилей у ТЦ Порт City в Мариуполе
11 из 13

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
12 из 13

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

Сотрудник МЧС РФ проводит восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе
13 из 13

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 13

Чтобы жители освобожденных территорий скорее вернулись к нормальной жизни, спасатели работают круглые сутки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 13

Сотрудникам МЧС ДНР помогают российские коллеги.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 13

Разбор завалов в жилых кварталах Мариуполя — одна из главных задач сейчас.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 13

При помощи специальной техники демонтируют межэтажные железобетонные конструкции, поврежденные плиты вывозят.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 13

Кроме всего прочего, спасатели организовали для мариупольцев санитарно-дезинфекционные и гигиенические мероприятия.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители города заряжают мобильные телефоны и технику от генератора, установленного МЧС на Театральной площади.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 13

Спасатели оснащены необходимым для сложных работ оборудованием и снаряжением.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 13

Каждое здание нужно проверить: нет ли здесь взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 13

Боеприпасы, найденные в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Работы, которую предстоит сделать в ближайшие месяцы, очень много.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российские власти намерены помогать Донбассу в восстановлении мирной жизни.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Мариуполь будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого", — уверен глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 13

Восстановительные работы в поликлинике на проспекте Мира в Мариуполе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мужчина на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"У нас появилась надежда". Как восстанавливают Мариуполь
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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