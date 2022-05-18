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Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин
Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2022
Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:07
2022-05-18T14:43
специальная военная операция на украине
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
новости - туризм
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия.Как сообщается в официальном канале властей ДНР в Telegram, на встрече с журналистами Пушилин отметил, что "Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия".
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мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, новости - туризм
13:07 18.05.2022 (обновлено: 14:43 18.05.2022)
 
Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин

Пушилин надеется, что Россия поможет восстановить Мариуполь с акцентом на курортный бизнес

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия.
Как сообщается в официальном канале властей ДНР в Telegram, на встрече с журналистами Пушилин отметил, что "Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия".
Мужчина на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРНовости - Туризм
 
 
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