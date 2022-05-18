https://ria.ru/20220518/mariupol-1789214329.html

Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин

Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2022

Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:07

2022-05-18T13:07

2022-05-18T14:43

специальная военная операция на украине

мариуполь

в мире

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россия

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новости - туризм

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия.Как сообщается в официальном канале властей ДНР в Telegram, на встрече с журналистами Пушилин отметил, что "Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия".

https://ria.ru/20220518/mariupol-1789032946.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, новости - туризм