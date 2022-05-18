https://ria.ru/20220518/mariupol-1789214329.html
Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин
Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2022
Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:07
2022-05-18T13:07
2022-05-18T14:43
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
новости - туризм
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия.Как сообщается в официальном канале властей ДНР в Telegram, на встрече с журналистами Пушилин отметил, что "Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, в этом ДНР поможет Россия".
https://ria.ru/20220518/mariupol-1789032946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр, новости - туризм
13:07 18.05.2022 (обновлено: 14:43 18.05.2022)
Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин
Пушилин надеется, что Россия поможет восстановить Мариуполь с акцентом на курортный бизнес