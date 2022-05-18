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Новорожденного лосенка-сироту спасли в Нижегородской области
Новорожденного лосенка-сироту спасли в Нижегородской области - РИА Новости, 18.05.2022
Новорожденного лосенка-сироту спасли в Нижегородской области
Новорожденного лосенка, оставшегося без матери, нашли в нижегородском лесу и передали для выхаживания на конезавод, сообщает правительство Нижегородской... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:33
2022-05-18T12:33
2022-05-18T12:33
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Новорожденного лосенка, оставшегося без матери, нашли в нижегородском лесу и передали для выхаживания на конезавод, сообщает правительство Нижегородской области.Грибники обнаружили маленького лосенка в Воскресенском районе Нижегородской области и сообщили о находке в региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира."Выехав на место, специалисты определили, что лосенок-самец родился всего три-пять дней назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания. Временная передержка - до момента возвращения в дикую природу - организована в Воскресенском районе на территории племенного завода "Серая лошадь", - говорится в сообщении.Как пояснили в Минлесхозе Нижегородской области, на территории племзавода созданы все необходимые условия: есть опытные специалисты, обустроенные вольеры, а самое главное - заботливые руки "лосиной мамы" Татьяны Пироговой, которая за много лет спасла десяток лосей-сирот. Сейчас там проживают и лоси-сироты Малинка и Кузнечик, спасенные в прошлом году."В региональном Минлесхозе выражают благодарность всем, кто принимал участие в спасении лосят, и обращают внимание граждан на то, что не стоит пытаться спасти животных самостоятельно. Это должны делать только квалифицированные специалисты. Неумелые действия могут быть опасными как для людей, так и для самих животных. Так, например, мало кто знает, что молодым лосятам ни в коем случае нельзя давать коровье молоко - они могут погибнуть", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220518/utka-1789188684.html
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общество, нижегородская область, воскресенский район
Новорожденного лосенка-сироту спасли в Нижегородской области
В Нижегородской области спасли новорожденного лосенка-сироту
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Новорожденного лосенка, оставшегося без матери, нашли в нижегородском лесу и передали для выхаживания на конезавод, сообщает правительство Нижегородской области.
Грибники обнаружили маленького лосенка в Воскресенском районе Нижегородской области
и сообщили о находке в региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
"Выехав на место, специалисты определили, что лосенок-самец родился всего три-пять дней назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания. Временная передержка - до момента возвращения в дикую природу - организована в Воскресенском районе на территории племенного завода "Серая лошадь", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Минлесхозе Нижегородской области, на территории племзавода созданы все необходимые условия: есть опытные специалисты, обустроенные вольеры, а самое главное - заботливые руки "лосиной мамы" Татьяны Пироговой, которая за много лет спасла десяток лосей-сирот. Сейчас там проживают и лоси-сироты Малинка и Кузнечик, спасенные в прошлом году.
"В региональном Минлесхозе выражают благодарность всем, кто принимал участие в спасении лосят, и обращают внимание граждан на то, что не стоит пытаться спасти животных самостоятельно. Это должны делать только квалифицированные специалисты. Неумелые действия могут быть опасными как для людей, так и для самих животных. Так, например, мало кто знает, что молодым лосятам ни в коем случае нельзя давать коровье молоко - они могут погибнуть", - отмечается в сообщении.