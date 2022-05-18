https://ria.ru/20220518/loki-1789190801.html

Глава Marvel назвал самый просматриваемый сериал студии

Глава Marvel назвал самый просматриваемый сериал студии - РИА Новости, 18.05.2022

Глава Marvel назвал самый просматриваемый сериал студии

Глава Marvel Кевин Файги назвал "Локи" самым просматриваемым сериалом студии на Disney+, сообщает Deadline. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:23

2022-05-18T13:23

2022-05-18T13:23

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Marvel Кевин Файги назвал "Локи" самым просматриваемым сериалом студии на Disney+, сообщает Deadline.По его словам, проект был "смелым шагом" и он оправдал себя. Файги, также отметил, что это первое шоу Marvel на Disney+, продленное на второй сезон. Его производство начнется в ближайшие несколько недель. К ролям вернутся Том Хиддлстон и весь актерский состав.Действие в сериале разворачивается после событий, показанных в блокбастере "Мстители: Финал". После кражи Тессеракта Локи (Хиддлстон) оказывается в "Управлении временными изменениями". Харизматичный бог обмана, прихватив могущественный артефакт, оказался под ее прицелом. Его заставляют выполнить задание "Управления...". В противном случае Локи просто "сотрут", ведь, по мнению этой организации, он совершил преступление против времени и должен быть наказан. "Локи" — третий сериал четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel. Он стартовал после проектов "ВандаВижен" и "Сокол и Зимний солдат". Недавно вышел финальный эпизод еще одного шоу студии — "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком в роли супергероя, страдающего диссоциативным расстройством личности.

https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, том хиддлстон