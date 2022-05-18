https://ria.ru/20220518/lnr-1789334487.html

В ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев

В ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев - РИА Новости, 18.05.2022

В ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев

Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев, брошенных при отступлении в Луганской народной республике, рассказала... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:50

2022-05-18T19:50

2022-05-18T19:50

в мире

анна сорока

владимир путин

луганская народная республика

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россия

мемориал

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 18 мая - РИА Новости. Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев, брошенных при отступлении в Луганской народной республике, рассказала журналистам глава луганской организации "Мемориал", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока."Это было одно из направлений денацификации 1945 года после Великой Отечественной войны, победы советского народа. Такое воспитание задержанных нацистов было очень популярно. Они разбирали массовые захоронения. Тому пример у нас в Луганске массовое захоронение времен Великой отечественной войны и там пленные нацисты и фашисты разбирали тоже его", - сообщила журналистам глава луганского "Мемориала", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.Она уточнила, что в среду при помощи сдавшихся в плен украинских военных представители организации "Мемориал", занимающейся поиском и перезахоронением тел, забрали с места боев под Рубежным обнаруженные там тела трех бойцов украинской армии."С началом этой освободительной войны мы теперь занимаемся и сбором тел погибших военнослужащих Украины. Сегодня у нас военнопленные изъявили желание помочь украинским семьям, чтобы они могли найти своих погибших родных", - пояснила Сорока.По ее словам, после того, как тела забирают, проводится судмедэкспертиза, собирается ДНК-материал, и тела остаются пока на хранении в республике, пока не будет четкого механизма их передачи украинской стороне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/azovstal-1789312131.html

https://ria.ru/20220518/sdacha-1789146664.html

луганская народная республика

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в мире, анна сорока, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия, мемориал