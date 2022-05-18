Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/lnr-1789334487.html
В ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев
В ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев - РИА Новости, 18.05.2022
В ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев
Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев, брошенных при отступлении в Луганской народной республике, рассказала... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:50
2022-05-18T19:50
в мире
анна сорока
владимир путин
луганская народная республика
украина
россия
мемориал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789184616_0:101:3106:1848_1920x0_80_0_0_840403039b9d5a8d577560985b12a7bb.jpg
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 18 мая - РИА Новости. Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев, брошенных при отступлении в Луганской народной республике, рассказала журналистам глава луганской организации "Мемориал", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока."Это было одно из направлений денацификации 1945 года после Великой Отечественной войны, победы советского народа. Такое воспитание задержанных нацистов было очень популярно. Они разбирали массовые захоронения. Тому пример у нас в Луганске массовое захоронение времен Великой отечественной войны и там пленные нацисты и фашисты разбирали тоже его", - сообщила журналистам глава луганского "Мемориала", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.Она уточнила, что в среду при помощи сдавшихся в плен украинских военных представители организации "Мемориал", занимающейся поиском и перезахоронением тел, забрали с места боев под Рубежным обнаруженные там тела трех бойцов украинской армии."С началом этой освободительной войны мы теперь занимаемся и сбором тел погибших военнослужащих Украины. Сегодня у нас военнопленные изъявили желание помочь украинским семьям, чтобы они могли найти своих погибших родных", - пояснила Сорока.По ее словам, после того, как тела забирают, проводится судмедэкспертиза, собирается ДНК-материал, и тела остаются пока на хранении в республике, пока не будет четкого механизма их передачи украинской стороне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/azovstal-1789312131.html
https://ria.ru/20220518/sdacha-1789146664.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789184616_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bea938e1eba37b7c721569ad0479bdc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анна сорока, владимир путин, луганская народная республика, украина, россия, мемориал
19:50 18.05.2022
 
В ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев

Анна Сорока: в ЛНР привлекли сложивших оружие военных ВСУ к сбору тел их сослуживцев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" у следственного изолятора в Еленовке
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" у следственного изолятора в Еленовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 18 мая - РИА Новости. Добровольно сложивших оружие украинских военных привлекли к сбору тел их сослуживцев, брошенных при отступлении в Луганской народной республике, рассказала журналистам глава луганской организации "Мемориал", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
"Это было одно из направлений денацификации 1945 года после Великой Отечественной войны, победы советского народа. Такое воспитание задержанных нацистов было очень популярно. Они разбирали массовые захоронения. Тому пример у нас в Луганске массовое захоронение времен Великой отечественной войны и там пленные нацисты и фашисты разбирали тоже его", - сообщила журналистам глава луганского "Мемориала", первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18:15В мире
Опубликовано видео с пленными с "Азовстали" в Новоазовске
Она уточнила, что в среду при помощи сдавшихся в плен украинских военных представители организации "Мемориал", занимающейся поиском и перезахоронением тел, забрали с места боев под Рубежным обнаруженные там тела трех бойцов украинской армии.
"С началом этой освободительной войны мы теперь занимаемся и сбором тел погибших военнослужащих Украины. Сегодня у нас военнопленные изъявили желание помочь украинским семьям, чтобы они могли найти своих погибших родных", - пояснила Сорока.
По ее словам, после того, как тела забирают, проводится судмедэкспертиза, собирается ДНК-материал, и тела остаются пока на хранении в республике, пока не будет четкого механизма их передачи украинской стороне.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Колонна автобусов со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов выезжает с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
04:25Специальная военная операция на Украине
Полянский заявил о безоговорочной сдаче националистов из "Азова"
 
В миреАнна СорокаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияМемориал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала