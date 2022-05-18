https://ria.ru/20220518/lazer-1789180515.html

Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники

Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники - РИА Новости, 18.05.2022

Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники

В России провели испытание лазера, способного на расстоянии пяти километров сжигать беспилотники за пять секунд, заявил заместитель председателя правительства... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:58

2022-05-18T10:58

2022-05-18T12:02

россия

технологии

юрий борисов (вице-премьер)

правительство рф

безопасность

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России провели испытание лазера, способного на расстоянии пяти километров сжигать беспилотники за пять секунд, заявил заместитель председателя правительства Юрий Борисов на просветительском марафоне "Новые горизонты".По его словам, во время испытаний беспилотное средство "было просто-напросто сожжено и прекратило свое существование".Чиновник также сообщил о начале серийных поставок боевого лазерного комплекса "Пересвет", о котором президент России Владимир Путин говорил в 2018 году. Он способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до полутора тысяч километров.

https://ria.ru/20220518/rossiya-1789169680.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, юрий борисов (вице-премьер), правительство рф, безопасность