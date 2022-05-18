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Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники - РИА Новости, 18.05.2022
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Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники
Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники - РИА Новости, 18.05.2022
Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники
В России провели испытание лазера, способного на расстоянии пяти километров сжигать беспилотники за пять секунд, заявил заместитель председателя правительства... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:58
2022-05-18T12:02
россия
технологии
юрий борисов (вице-премьер)
правительство рф
безопасность
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России провели испытание лазера, способного на расстоянии пяти километров сжигать беспилотники за пять секунд, заявил заместитель председателя правительства Юрий Борисов на просветительском марафоне "Новые горизонты".По его словам, во время испытаний беспилотное средство "было просто-напросто сожжено и прекратило свое существование".Чиновник также сообщил о начале серийных поставок боевого лазерного комплекса "Пересвет", о котором президент России Владимир Путин говорил в 2018 году. Он способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до полутора тысяч километров.
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россия, технологии, юрий борисов (вице-премьер), правительство рф, безопасность
10:58 18.05.2022 (обновлено: 12:02 18.05.2022)
 
Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники

Вице-премьер Борисов: Россия испытала лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники

© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Depositphotos / rcaucino
Дрон на закате солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России провели испытание лазера, способного на расстоянии пяти километров сжигать беспилотники за пять секунд, заявил заместитель председателя правительства Юрий Борисов на просветительском марафоне "Новые горизонты".
"Разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств", — рассказал вице-премьер.
По его словам, во время испытаний беспилотное средство "было просто-напросто сожжено и прекратило свое существование".
Чиновник также сообщил о начале серийных поставок боевого лазерного комплекса "Пересвет", о котором президент России Владимир Путин говорил в 2018 году. Он способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до полутора тысяч километров.
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