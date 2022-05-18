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Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе - РИА Новости, 18.05.2022
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Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе
Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе - РИА Новости, 18.05.2022
Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе
Сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов, причем места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:00
2022-05-18T17:31
россия
сша
совет безопасности рф
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оон
нато
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украина
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов, причем места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Все исследования Гитлера в сфере медицины и биологического оружия попали американцам в руки. Сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества. Имею в виду в первую очередь закрытые биолаборатории США (военных и гражданских), создаваемые по всему миру. По нашим оценкам, данная сеть включает в себя свыше 400 объектов", - сказал Венедиктов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве."Имеется ряд подозрительных совпадений, которые обнаруживаются при накладывании двух карт – мест расположения американских закрытых биолабораторий и зон возникновения выявляемых нами новых эпидемических угроз", - добавил Венедиктов.Он напомнил, что, согласно Конвенции ООН, ни одна нация не имеет права на создание и хранение биологического оружия. "В то же время, США с тех пор успели выпустить ряд законодательных актов, как бы снимающих с Вашингтона всякую ответственность. Например, "Патриотический акт", принятый в 2001 году, отменяет ограничения по обращению с патогенами, если такую работу санкционировало правительство", - сказал Венедиктов.Также "документом-уловкой" является Национальная стратегия борьбы с биологическими угрозами, утвержденная в 2009 году президентом США Бараком Обамой, добавил замсекретаря Совбеза. "Эта стратегия закрепляет отказ США от проверок выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН", - пояснил Венедиктов."Поскольку биологические и бактериологические эксперименты – это всегда опасно, американцы предпочитают, чтобы от возможных утечек страдал кто угодно, только не жители США. Поэтому создают лаборатории по изучению и модификации особо опасных патогенов в странах, которые им "не жалко" – и которые готовы, как Украина, целиком раскрыть свой научно-технический комплекс в знак так называемой "приверженности ценностям НАТО", - отметил замсекретаря Совбеза.Есть веские основания предполагать, что в биологических лабораториях США, размещенных по миру, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других, разрабатывают биологическое оружие, заявил в 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Эти лаборатории угрожают жизням десятков миллионов человек, подчеркивал он.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял в марте нынешнего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220406/laboratoriya-1782142595.html
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россия, сша, совет безопасности рф, москва, оон, нато, министерство обороны сша, украина, николай патрушев, барак обама, в мире
17:00 18.05.2022 (обновлено: 17:31 18.05.2022)
 
Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе

Замсекретаря Совбеза: сеть американских лабораторий включает свыше 400 объектов в мире

© Fotolia / Victor MoussaБиологическая опасность
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / Victor Moussa
Биологическая опасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов, причем места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Все исследования Гитлера в сфере медицины и биологического оружия попали американцам в руки. Сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества. Имею в виду в первую очередь закрытые биолаборатории США (военных и гражданских), создаваемые по всему миру. По нашим оценкам, данная сеть включает в себя свыше 400 объектов", - сказал Венедиктов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве.
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"Имеется ряд подозрительных совпадений, которые обнаруживаются при накладывании двух карт – мест расположения американских закрытых биолабораторий и зон возникновения выявляемых нами новых эпидемических угроз", - добавил Венедиктов.
Он напомнил, что, согласно Конвенции ООН, ни одна нация не имеет права на создание и хранение биологического оружия. "В то же время, США с тех пор успели выпустить ряд законодательных актов, как бы снимающих с Вашингтона всякую ответственность. Например, "Патриотический акт", принятый в 2001 году, отменяет ограничения по обращению с патогенами, если такую работу санкционировало правительство", - сказал Венедиктов.
Также "документом-уловкой" является Национальная стратегия борьбы с биологическими угрозами, утвержденная в 2009 году президентом США Бараком Обамой, добавил замсекретаря Совбеза. "Эта стратегия закрепляет отказ США от проверок выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН", - пояснил Венедиктов.
"Поскольку биологические и бактериологические эксперименты – это всегда опасно, американцы предпочитают, чтобы от возможных утечек страдал кто угодно, только не жители США. Поэтому создают лаборатории по изучению и модификации особо опасных патогенов в странах, которые им "не жалко" – и которые готовы, как Украина, целиком раскрыть свой научно-технический комплекс в знак так называемой "приверженности ценностям НАТО", - отметил замсекретаря Совбеза.
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Есть веские основания предполагать, что в биологических лабораториях США, размещенных по миру, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других, разрабатывают биологическое оружие, заявил в 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Эти лаборатории угрожают жизням десятков миллионов человек, подчеркивал он.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял в марте нынешнего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
РоссияСШАСовет Безопасности РФМоскваООННАТОМинистерство обороны СШАУкраинаНиколай ПатрушевБарак ОбамаВ мире
 
 
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