17:00 18.05.2022 (обновлено: 17:31 18.05.2022)
Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе
Замсекретаря Совбеза: сеть американских лабораторий включает свыше 400 объектов в мире
Биологическая опасность
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов, причем места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Все исследования Гитлера в сфере медицины и биологического оружия попали американцам в руки. Сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества. Имею в виду в первую очередь закрытые биолаборатории США (военных и гражданских), создаваемые по всему миру. По нашим оценкам, данная сеть включает в себя свыше 400 объектов", - сказал Венедиктов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве.
"Имеется ряд подозрительных совпадений, которые обнаруживаются при накладывании двух карт – мест расположения американских закрытых биолабораторий и зон возникновения выявляемых нами новых эпидемических угроз", - добавил Венедиктов.
Он напомнил, что, согласно Конвенции ООН, ни одна нация не имеет права на создание и хранение биологического оружия. "В то же время, США с тех пор успели выпустить ряд законодательных актов, как бы снимающих с Вашингтона всякую ответственность. Например, "Патриотический акт", принятый в 2001 году, отменяет ограничения по обращению с патогенами, если такую работу санкционировало правительство", - сказал Венедиктов.
Также "документом-уловкой" является Национальная стратегия борьбы с биологическими угрозами, утвержденная в 2009 году президентом США Бараком Обамой, добавил замсекретаря Совбеза. "Эта стратегия закрепляет отказ США от проверок выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН", - пояснил Венедиктов.
"Поскольку биологические и бактериологические эксперименты – это всегда опасно, американцы предпочитают, чтобы от возможных утечек страдал кто угодно, только не жители США. Поэтому создают лаборатории по изучению и модификации особо опасных патогенов в странах, которые им "не жалко" – и которые готовы, как Украина, целиком раскрыть свой научно-технический комплекс в знак так называемой "приверженности ценностям НАТО", - отметил замсекретаря Совбеза.
Есть веские основания предполагать, что в биологических лабораториях США, размещенных по миру, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других, разрабатывают биологическое оружие, заявил в 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Эти лаборатории угрожают жизням десятков миллионов человек, подчеркивал он.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял в марте нынешнего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.