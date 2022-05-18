https://ria.ru/20220518/laboratorii-1789285432.html

Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе

Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе - РИА Новости, 18.05.2022

Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе

Сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов, причем места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:00

2022-05-18T17:00

2022-05-18T17:31

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов, причем места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."Все исследования Гитлера в сфере медицины и биологического оружия попали американцам в руки. Сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества. Имею в виду в первую очередь закрытые биолаборатории США (военных и гражданских), создаваемые по всему миру. По нашим оценкам, данная сеть включает в себя свыше 400 объектов", - сказал Венедиктов в среду на встрече с послами иностранных государств в Москве."Имеется ряд подозрительных совпадений, которые обнаруживаются при накладывании двух карт – мест расположения американских закрытых биолабораторий и зон возникновения выявляемых нами новых эпидемических угроз", - добавил Венедиктов.Он напомнил, что, согласно Конвенции ООН, ни одна нация не имеет права на создание и хранение биологического оружия. "В то же время, США с тех пор успели выпустить ряд законодательных актов, как бы снимающих с Вашингтона всякую ответственность. Например, "Патриотический акт", принятый в 2001 году, отменяет ограничения по обращению с патогенами, если такую работу санкционировало правительство", - сказал Венедиктов.Также "документом-уловкой" является Национальная стратегия борьбы с биологическими угрозами, утвержденная в 2009 году президентом США Бараком Обамой, добавил замсекретаря Совбеза. "Эта стратегия закрепляет отказ США от проверок выполнения обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН", - пояснил Венедиктов."Поскольку биологические и бактериологические эксперименты – это всегда опасно, американцы предпочитают, чтобы от возможных утечек страдал кто угодно, только не жители США. Поэтому создают лаборатории по изучению и модификации особо опасных патогенов в странах, которые им "не жалко" – и которые готовы, как Украина, целиком раскрыть свой научно-технический комплекс в знак так называемой "приверженности ценностям НАТО", - отметил замсекретаря Совбеза.Есть веские основания предполагать, что в биологических лабораториях США, размещенных по миру, в том числе в сопредельных с Россией странах — Грузии, Украине и других, разрабатывают биологическое оружие, заявил в 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Эти лаборатории угрожают жизням десятков миллионов человек, подчеркивал он.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял в марте нынешнего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220406/laboratoriya-1782142595.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1789066695.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, совет безопасности рф, москва, оон, нато, министерство обороны сша, украина, николай патрушев, барак обама, в мире