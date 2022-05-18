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Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,56 рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,56 рубля - РИА Новости, 18.05.2022
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,56 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 копейки, до 63,5643 рубля, курс евро - на 24,91 копейки, до 66,6135 рубля,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:10
2022-05-18T16:10
2022-05-18T16:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,15 копейки, до 63,5643 рубля, курс евро - на 24,91 копейки, до 66,6135 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, курс рубля, курс доллара
16:10 18.05.2022 (обновлено: 16:12 18.05.2022)
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,56 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 63,56 рубля, евро — 66,61 рубля