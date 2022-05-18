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Курс доллара вырос до 63,8 рубля - РИА Новости, 18.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220518/kurs-1789167339.html
Курс доллара вырос до 63,8 рубля
Курс доллара вырос до 63,8 рубля - РИА Новости, 18.05.2022
Курс доллара вырос до 63,8 рубля
Рубль в начале торгов вторника немного снижается к доллару и столько же прибавляет к евро - игроки рынка пытаются нащупать дно падения курсов инвалют, следует... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:07
2022-05-18T10:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
россия
московская биржа
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника немного снижается к доллару и столько же прибавляет к евро - игроки рынка пытаются нащупать дно падения курсов инвалют, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 20 копеек - до 63,8 рубля, евро снижался на 19 копеек - до 66,87 рубля.В первые минуты торгов евро повышался, максимально на 14 копеек - до 67,2 рубля.
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экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа
10:07 18.05.2022 (обновлено: 10:22 18.05.2022)
 
Курс доллара вырос до 63,8 рубля

Курс доллара в начале торгов составил 63,8 рубля, евро — 66,87 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника немного снижается к доллару и столько же прибавляет к евро - игроки рынка пытаются нащупать дно падения курсов инвалют, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 20 копеек - до 63,8 рубля, евро снижался на 19 копеек - до 66,87 рубля.
В первые минуты торгов евро повышался, максимально на 14 копеек - до 67,2 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс рубляКурс доллараРоссияМосковская биржа
 
 
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