https://ria.ru/20220518/kurs-1789167339.html

Курс доллара вырос до 63,8 рубля

Курс доллара вырос до 63,8 рубля - РИА Новости, 18.05.2022

Курс доллара вырос до 63,8 рубля

Рубль в начале торгов вторника немного снижается к доллару и столько же прибавляет к евро - игроки рынка пытаются нащупать дно падения курсов инвалют, следует... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:07

2022-05-18T10:07

2022-05-18T10:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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курс доллара

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника немного снижается к доллару и столько же прибавляет к евро - игроки рынка пытаются нащупать дно падения курсов инвалют, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 20 копеек - до 63,8 рубля, евро снижался на 19 копеек - до 66,87 рубля.В первые минуты торгов евро повышался, максимально на 14 копеек - до 67,2 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа