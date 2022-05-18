Глава Крыма заявил, что Россия не враг украинскому народу
Сергей Аксенов заявил, что Россия не враг украинскому народу
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия не враг украинскому народу, и выразил уверенность, что после завершения спецоперации добрососедские отношения восстановятся.
"Как спецоперация будет завершена, будет доведена до логического завершения и цели спецоперации будут достигнуты, при нормальном спокойном добром отношении, поверьте, все восстановится. Мы не враги украинскому народу, а враги тем, кто пытается из нас сделать врагов друг другу", - сказал Аксенов в эфире крымского телеканала "Миллет".
Аксенов подчеркнул, что Украина попала в определенную зависимость от Запада и националистов, а ее власти последние восемь лет занимались тем, что сеяли ненависть друг к друг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.