Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма заявил, что Россия не враг украинскому народу - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/krym-1789359414.html
Глава Крыма заявил, что Россия не враг украинскому народу
Глава Крыма заявил, что Россия не враг украинскому народу - РИА Новости, 18.05.2022
Глава Крыма заявил, что Россия не враг украинскому народу
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия не враг украинскому народу, и выразил уверенность, что после завершения спецоперации добрососедские отношения... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:06
2022-05-18T23:06
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
миллет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия не враг украинскому народу, и выразил уверенность, что после завершения спецоперации добрососедские отношения восстановятся."Как спецоперация будет завершена, будет доведена до логического завершения и цели спецоперации будут достигнуты, при нормальном спокойном добром отношении, поверьте, все восстановится. Мы не враги украинскому народу, а враги тем, кто пытается из нас сделать врагов друг другу", - сказал Аксенов в эфире крымского телеканала "Миллет".Аксенов подчеркнул, что Украина попала в определенную зависимость от Запада и националистов, а ее власти последние восемь лет занимались тем, что сеяли ненависть друг к друг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/rossiya-1789329104.html
https://ria.ru/20220517/krym-1789029473.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, миллет
23:06 18.05.2022
 
Глава Крыма заявил, что Россия не враг украинскому народу

Сергей Аксенов заявил, что Россия не враг украинскому народу

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия не враг украинскому народу, и выразил уверенность, что после завершения спецоперации добрососедские отношения восстановятся.
"Как спецоперация будет завершена, будет доведена до логического завершения и цели спецоперации будут достигнуты, при нормальном спокойном добром отношении, поверьте, все восстановится. Мы не враги украинскому народу, а враги тем, кто пытается из нас сделать врагов друг другу", - сказал Аксенов в эфире крымского телеканала "Миллет".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
19:22
Аксенов: Херсонская и Запорожская области будут в одной стране с Крымом
Аксенов подчеркнул, что Украина попала в определенную зависимость от Запада и националистов, а ее власти последние восемь лет занимались тем, что сеяли ненависть друг к друг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 19:46Туризм
Объем перевозок в Крым летом вырастет вдвое
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассМиллет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала