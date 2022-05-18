https://ria.ru/20220518/krym-1789281828.html

Санду заявила, что не признает Крым частью России

Санду заявила, что не признает Крым частью России - РИА Новости, 18.05.2022

Санду заявила, что не признает Крым частью России

Крым остается частью Украины, Кишинев поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства, заявила президент Молдавии Майя Санду,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:51

2022-05-18T16:51

2022-05-18T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

молдавия

майя санду

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587896323_0:140:3240:1963_1920x0_80_0_0_48b7b6740dc28b6d2ac15cc848d65d57.jpg

КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Крым остается частью Украины, Кишинев поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства, заявила президент Молдавии Майя Санду, находящаяся в Брюсселе с двухдневным рабочим визитом. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789228830.html

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, молдавия, майя санду, ситуация в днр и лнр