Санду заявила, что не признает Крым частью России
Президент Молдавии Санду заявила о поддержке территориальной целостности Украины
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Крым остается частью Украины, Кишинев поддерживает суверенитет и территориальную целостность украинского государства, заявила президент Молдавии Майя Санду, находящаяся в Брюсселе с двухдневным рабочим визитом.
"Мы продолжим предоставлять гуманитарную помощь Украине, мы поддерживаем ее суверенитет, Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, Киев — это Украина", - заявила Санду, выступая на пленарном заседании Европарламента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.