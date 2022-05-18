https://ria.ru/20220518/krizis-1789355033.html

ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России

ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России - РИА Новости, 18.05.2022

ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T22:30

2022-05-18T22:30

2022-05-18T23:16

в мире

антониу гутерреш

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ООН, 18 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.Ранее сообщалось, что он попросил Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен пообещал содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Также отмечалось, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами."Давайте внесем ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией", — сказал Гутерреш на министерской встрече "Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям", организованной США.Сам генсек ООН подтвердил сообщения о переговорах с Москвой, Киевом и другими столицами по этому вопросу."Еще предстоит проделать определенный путь. Сложные вопросы борьбы с последствиями в сферах безопасности, экономики и финансов требуют доброй воли со всех сторон. Я не буду вдаваться в подробности, потому что публичные заявления могут подорвать шансы на успех", — сказал он.Гутерреш также призвал Россию разрешить безопасный и надежный экспорт зерна из украинских портов. По его словам, можно также "исследовать альтернативные транспортные пути", даже если известно, что одного этого недостаточно для решения проблемы.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что Путин и Гутерреш обсуждали этот вопрос, как и ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, которые, по его словам, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.Как сообщил РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани, Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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https://ria.ru/20220501/pomosch-1786459706.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, антониу гутерреш, россия, украина, белоруссия, оон