https://ria.ru/20220518/krizis-1789355033.html
ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России
ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России - РИА Новости, 18.05.2022
ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:30
2022-05-18T22:30
2022-05-18T23:16
в мире
антониу гутерреш
россия
украина
белоруссия
оон
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ООН, 18 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.Ранее сообщалось, что он попросил Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен пообещал содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Также отмечалось, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами."Давайте внесем ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией", — сказал Гутерреш на министерской встрече "Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям", организованной США.Сам генсек ООН подтвердил сообщения о переговорах с Москвой, Киевом и другими столицами по этому вопросу."Еще предстоит проделать определенный путь. Сложные вопросы борьбы с последствиями в сферах безопасности, экономики и финансов требуют доброй воли со всех сторон. Я не буду вдаваться в подробности, потому что публичные заявления могут подорвать шансы на успех", — сказал он.Гутерреш также призвал Россию разрешить безопасный и надежный экспорт зерна из украинских портов. По его словам, можно также "исследовать альтернативные транспортные пути", даже если известно, что одного этого недостаточно для решения проблемы.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что Путин и Гутерреш обсуждали этот вопрос, как и ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, которые, по его словам, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.Как сообщил РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани, Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/golod-1788021188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, россия, украина, белоруссия, оон
22:30 18.05.2022 (обновлено: 23:16 18.05.2022)
ООН призвала обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России
Генсек ООН Гутерреш призвал обеспечить доступ на рынки для продуктов и удобрений из России
ООН, 18 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений.
Ранее сообщалось, что он попросил Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен пообещал содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Также отмечалось, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами.
"Давайте внесем ясность: эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией", — сказал Гутерреш
на министерской встрече "Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям", организованной США.
Сам генсек ООН подтвердил сообщения о переговорах с Москвой, Киевом и другими столицами по этому вопросу.
"Еще предстоит проделать определенный путь. Сложные вопросы борьбы с последствиями в сферах безопасности, экономики и финансов требуют доброй воли со всех сторон. Я не буду вдаваться в подробности, потому что публичные заявления могут подорвать шансы на успех", — сказал он.
Гутерреш также призвал Россию разрешить безопасный и надежный экспорт зерна из украинских портов. По его словам, можно также "исследовать альтернативные транспортные пути", даже если известно, что одного этого недостаточно для решения проблемы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что Путин и Гутерреш обсуждали этот вопрос, как и ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, которые, по его словам, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.
Как сообщил РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани, Украина
вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы
альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.