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В Красноярске предложили благоустроить стихийные уличные торговые ряды - РИА Новости, 18.05.2022
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В Красноярске предложили благоустроить стихийные уличные торговые ряды
В Красноярске предложили благоустроить стихийные уличные торговые ряды - РИА Новости, 18.05.2022
В Красноярске предложили благоустроить стихийные уличные торговые ряды
Губернатор Красноярского края Александр Усс считает необходимым благоустроить стихийные уличные торговые ряды в Красноярске, где сельчане и фермеры смогут... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T06:12
2022-05-18T06:12
красноярск
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает необходимым благоустроить стихийные уличные торговые ряды в Красноярске, где сельчане и фермеры смогут продавать свою продукцию, а горожане - покупать ее в организованных местах, сообщает пресс-служба главы региона.Об этом Усс заявил на совещании по развитию ярмарочной торговли в Красноярском крае с участием представителей городской и районных администраций Красноярска.По данным пресс-службы, на совещании было отмечено, что в новых экономических условиях, связанных с санкционной политикой некоторых государств, особое значение имеет вопрос доступных продуктов для населения, в том числе с приусадебных и садовых участков."Частично эту проблему решают исторически сложившиеся торговые места, где каждый горожанин может приобрести овощи и фрукты прямо с грядки. Но они должны быть не только доступны, но и комфортны с точки зрения организации торговли, а также вписаны в городской ландшафт. Глава региона считает, что благоустройство стихийных торговых рядов поможет как местным производителям, так и жителям, привыкшим приобретать свежие продукты в этих торговых точках", - говорится в сообщении.Усс рассказал, что такая работа в краевом центре уже началась, но при этом есть и примеры неблагоустроенных торговых точек.Он также предложил участникам совещания проехать летом по краевому центру и проинспектировать город на предмет эстетического оформления точек продаж, включая мини-рынки при магазинах.Глава региона отметил, что помимо благоустройства стихийных торговых точек, необходимо увеличивать количество рынков, развивать ярмарочную торговлю и торговлю выходного дня. По его мнению, такой системный подход позволит упрочить торговые связи между городом и деревней.
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красноярск, красноярский край, общество
06:12 18.05.2022
 
В Красноярске предложили благоустроить стихийные уличные торговые ряды

Губернатор Усс предложил благоустроить стихийные уличные торговые ряды в Красноярске

© Громова ЕленаВид на Красноярск с Караульной горы
Вид на Красноярск с Караульной горы
© Громова Елена
Вид на Красноярск с Караульной горы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает необходимым благоустроить стихийные уличные торговые ряды в Красноярске, где сельчане и фермеры смогут продавать свою продукцию, а горожане - покупать ее в организованных местах, сообщает пресс-служба главы региона.
Об этом Усс заявил на совещании по развитию ярмарочной торговли в Красноярском крае с участием представителей городской и районных администраций Красноярска.
По данным пресс-службы, на совещании было отмечено, что в новых экономических условиях, связанных с санкционной политикой некоторых государств, особое значение имеет вопрос доступных продуктов для населения, в том числе с приусадебных и садовых участков.
"Частично эту проблему решают исторически сложившиеся торговые места, где каждый горожанин может приобрести овощи и фрукты прямо с грядки. Но они должны быть не только доступны, но и комфортны с точки зрения организации торговли, а также вписаны в городской ландшафт. Глава региона считает, что благоустройство стихийных торговых рядов поможет как местным производителям, так и жителям, привыкшим приобретать свежие продукты в этих торговых точках", - говорится в сообщении.
Усс рассказал, что такая работа в краевом центре уже началась, но при этом есть и примеры неблагоустроенных торговых точек.
"На улицах 9 Мая, на Маркса, на правом берегу при магазинах есть такие стихийные торговые ряды. Мы же можем там создать нормальные, человеческие условия для тех, кто приходит туда – и для продавцов, и для покупателей. Может быть, даже создать конкуренцию расположенным рядом магазинам и торговым сетям. Это тоже очень важный фактор. Со стороны краевой власти мы готовы этому процессу помогать", – цитирует Усса пресс-служба.
Он также предложил участникам совещания проехать летом по краевому центру и проинспектировать город на предмет эстетического оформления точек продаж, включая мини-рынки при магазинах.
Глава региона отметил, что помимо благоустройства стихийных торговых точек, необходимо увеличивать количество рынков, развивать ярмарочную торговлю и торговлю выходного дня. По его мнению, такой системный подход позволит упрочить торговые связи между городом и деревней.
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