https://ria.ru/20220518/krasnoyarsk-1789149117.html

В Красноярске предложили благоустроить стихийные уличные торговые ряды

В Красноярске предложили благоустроить стихийные уличные торговые ряды - РИА Новости, 18.05.2022

В Красноярске предложили благоустроить стихийные уличные торговые ряды

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает необходимым благоустроить стихийные уличные торговые ряды в Красноярске, где сельчане и фермеры смогут... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T06:12

2022-05-18T06:12

2022-05-18T06:12

красноярск

красноярский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749077517_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d637dabaafae31af61888f204ad43b2a.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает необходимым благоустроить стихийные уличные торговые ряды в Красноярске, где сельчане и фермеры смогут продавать свою продукцию, а горожане - покупать ее в организованных местах, сообщает пресс-служба главы региона.Об этом Усс заявил на совещании по развитию ярмарочной торговли в Красноярском крае с участием представителей городской и районных администраций Красноярска.По данным пресс-службы, на совещании было отмечено, что в новых экономических условиях, связанных с санкционной политикой некоторых государств, особое значение имеет вопрос доступных продуктов для населения, в том числе с приусадебных и садовых участков."Частично эту проблему решают исторически сложившиеся торговые места, где каждый горожанин может приобрести овощи и фрукты прямо с грядки. Но они должны быть не только доступны, но и комфортны с точки зрения организации торговли, а также вписаны в городской ландшафт. Глава региона считает, что благоустройство стихийных торговых рядов поможет как местным производителям, так и жителям, привыкшим приобретать свежие продукты в этих торговых точках", - говорится в сообщении.Усс рассказал, что такая работа в краевом центре уже началась, но при этом есть и примеры неблагоустроенных торговых точек.Он также предложил участникам совещания проехать летом по краевому центру и проинспектировать город на предмет эстетического оформления точек продаж, включая мини-рынки при магазинах.Глава региона отметил, что помимо благоустройства стихийных торговых точек, необходимо увеличивать количество рынков, развивать ярмарочную торговлю и торговлю выходного дня. По его мнению, такой системный подход позволит упрочить торговые связи между городом и деревней.

https://ria.ru/20220420/zhile-1784419111.html

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

красноярск, красноярский край, общество