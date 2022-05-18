https://ria.ru/20220518/korabli-1789140377.html

Балтийский флот пополнится двумя ракетными кораблями

Балтийский флот пополнится двумя ракетными кораблями - РИА Новости, 18.05.2022

Балтийский флот пополнится двумя ракетными кораблями

Балтийский флот пополнится в ближайшее время двумя ракетными кораблями проектов "Каракурт" и "Буян-М", после модернизации в боевой состав вернется фрегат... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T00:12

2022-05-18T00:12

2022-05-18T05:09

безопасность

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балтийский флот пополнится в ближайшее время двумя ракетными кораблями проектов "Каракурт" и "Буян-М", после модернизации в боевой состав вернется фрегат (сторожевой корабль) "Неустрашимый", сообщил командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина.Балтийский флот отмечает в среду 319-ю годовщину со дня основания.По словам командующего, на морских полигонах флота завершает комплекс испытаний после модернизации сторожевой корабль "Неустрашимый"."После их завершения сторожевой корабль вернется боевой в состав флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей", - добавил командующий.Он отметил, что оснащение флота современными техническими средствами и вооружением, а также модернизация уже находящихся в его составе самолетов, вертолетов, ракетных комплексов и кораблей продолжатся в 2022 году согласно ранее утвержденным планам.

https://ria.ru/20220504/ucheniya-1786706080.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия