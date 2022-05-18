https://ria.ru/20220518/korabli-1789140377.html
Балтийский флот пополнится двумя ракетными кораблями
Балтийский флот пополнится двумя ракетными кораблями - РИА Новости, 18.05.2022
Балтийский флот пополнится двумя ракетными кораблями
Балтийский флот пополнится в ближайшее время двумя ракетными кораблями проектов "Каракурт" и "Буян-М", после модернизации в боевой состав вернется фрегат... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T00:12
2022-05-18T00:12
2022-05-18T05:09
безопасность
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балтийский флот пополнится в ближайшее время двумя ракетными кораблями проектов "Каракурт" и "Буян-М", после модернизации в боевой состав вернется фрегат (сторожевой корабль) "Неустрашимый", сообщил командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина.Балтийский флот отмечает в среду 319-ю годовщину со дня основания.По словам командующего, на морских полигонах флота завершает комплекс испытаний после модернизации сторожевой корабль "Неустрашимый"."После их завершения сторожевой корабль вернется боевой в состав флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей", - добавил командующий.Он отметил, что оснащение флота современными техническими средствами и вооружением, а также модернизация уже находящихся в его составе самолетов, вертолетов, ракетных комплексов и кораблей продолжатся в 2022 году согласно ранее утвержденным планам.
https://ria.ru/20220504/ucheniya-1786706080.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, россия
00:12 18.05.2022 (обновлено: 05:09 18.05.2022)
Балтийский флот пополнится двумя ракетными кораблями
Балтийский флот пополнится двумя ракетными кораблями проектов "Каракурт" и "Буян-М"
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балтийский флот пополнится в ближайшее время двумя ракетными кораблями проектов "Каракурт" и "Буян-М", после модернизации в боевой состав вернется фрегат (сторожевой корабль) "Неустрашимый", сообщил командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина.
Балтийский флот отмечает в среду 319-ю годовщину со дня основания.
"Кораблестроителями спущены на воду и готовятся к испытаниям новые корабли – малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", - сказал Лиина, слова которого приводит пресс-служба Западного военного округа.
По словам командующего, на морских полигонах флота завершает комплекс испытаний после модернизации сторожевой корабль "Неустрашимый".
"После их завершения сторожевой корабль вернется боевой в состав флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей", - добавил командующий.
Он отметил, что оснащение флота современными техническими средствами и вооружением, а также модернизация уже находящихся в его составе самолетов, вертолетов, ракетных комплексов и кораблей продолжатся в 2022 году согласно ранее утвержденным планам.