https://ria.ru/20220518/knigi-1789206599.html

Литературная премия "Лицей" объявила короткий список номинантов

Литературная премия "Лицей" объявила короткий список номинантов - РИА Новости, 18.05.2022

Литературная премия "Лицей" объявила короткий список номинантов

Литературная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" в прямом эфире на платформе Rideró объявила короткий список и состав жюри, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:00

2022-05-18T15:00

2022-05-18T15:00

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Литературная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" в прямом эфире на платформе Rideró объявила короткий список и состав жюри, сообщает пресс-служба.В финал вышли авторы возрастом от 20 до 35 лет из Калининграда, Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, поселка Мга Ленинградской области, города Северска Томской области и Пушкино Московской области. Эксперты Владимир Березин, Дмитрий Данилов, Виталий Пуханов, Галина Климова, Ольга Новикова, Анна Воздвиженская и Михаил Бутов рассмотрели 2 139 работ, поступивших на соискание премии в 2022 году, и сформировали шорт-лист. Его передали на рассмотрение жюри. В номинациях "Поэзия" и "Проза" представлено по десять претендентов. За победу в первой категории поборются Антон Азаренков (сборник стихотворений), Ростислав Амелин ("Иван Кощеев"), Денис Балин ("Мутная река"), Анна Долгарева ("Лисичкин хлеб"), Максим Дремов ("Тихая ярость") и другие. Во второй — Анна Бабина ("Аранхуэсский концерт"), Игорь Белодед ("Сын мой, Павел!"), Марго Гритт ("Вторжение"), Ольга Егорова ("Женщина в моей голове"), Алексей Колесников ("Ирокез") и другие. Произведения из шорт-листа будут опубликованы на официальном сайте премии, на портале "Год литературы" и в "Литературной газете".К работе в составе жюри приступили Григорий Служитель (председатель), Вера Богданова, Шамиль Идиатуллин, Александр Снегирев, Алексей Сальников, Татьяна Соловьева.Лауреатов и победителя в номинации "Выбор книжных блогеров", учрежденной издательским сервисом Ridero, объявят 6 июня 2022 года на Красной площади в день рождения Пушкина. Призовой фонд — 4,8 миллионов рублей.Литературная премия "Лицей" была учреждена в 2017 году. Она создалась ради поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, способных внести существенный вклад в сохранение и развитие отечественной и мировой литературы.

https://ria.ru/20220512/knigi-1788080003.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги