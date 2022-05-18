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Литературная премия "Лицей" объявила короткий список номинантов - РИА Новости, 18.05.2022
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Культура
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Литературная премия "Лицей" объявила короткий список номинантов
Литературная премия "Лицей" объявила короткий список номинантов - РИА Новости, 18.05.2022
Литературная премия "Лицей" объявила короткий список номинантов
Литературная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" в прямом эфире на платформе Rideró объявила короткий список и состав жюри, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:00
2022-05-18T15:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Литературная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" в прямом эфире на платформе Rideró объявила короткий список и состав жюри, сообщает пресс-служба.В финал вышли авторы возрастом от 20 до 35 лет из Калининграда, Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, поселка Мга Ленинградской области, города Северска Томской области и Пушкино Московской области. Эксперты Владимир Березин, Дмитрий Данилов, Виталий Пуханов, Галина Климова, Ольга Новикова, Анна Воздвиженская и Михаил Бутов рассмотрели 2 139 работ, поступивших на соискание премии в 2022 году, и сформировали шорт-лист. Его передали на рассмотрение жюри. В номинациях "Поэзия" и "Проза" представлено по десять претендентов. За победу в первой категории поборются Антон Азаренков (сборник стихотворений), Ростислав Амелин ("Иван Кощеев"), Денис Балин ("Мутная река"), Анна Долгарева ("Лисичкин хлеб"), Максим Дремов ("Тихая ярость") и другие. Во второй — Анна Бабина ("Аранхуэсский концерт"), Игорь Белодед ("Сын мой, Павел!"), Марго Гритт ("Вторжение"), Ольга Егорова ("Женщина в моей голове"), Алексей Колесников ("Ирокез") и другие. Произведения из шорт-листа будут опубликованы на официальном сайте премии, на портале "Год литературы" и в "Литературной газете".К работе в составе жюри приступили Григорий Служитель (председатель), Вера Богданова, Шамиль Идиатуллин, Александр Снегирев, Алексей Сальников, Татьяна Соловьева.Лауреатов и победителя в номинации "Выбор книжных блогеров", учрежденной издательским сервисом Ridero, объявят 6 июня 2022 года на Красной площади в день рождения Пушкина. Призовой фонд — 4,8 миллионов рублей.Литературная премия "Лицей" была учреждена в 2017 году. Она создалась ради поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, способных внести существенный вклад в сохранение и развитие отечественной и мировой литературы.
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новости культуры, книги
15:00 18.05.2022
 
Литературная премия "Лицей" объявила короткий список номинантов

Премия "Лицей" объявила короткий список номинантов и состав жюри 2022 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛауреаты премии "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов
Лауреаты премии Лицей имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Литературная премия для молодых писателей и поэтов "Лицей" в прямом эфире на платформе Rideró объявила короткий список и состав жюри, сообщает пресс-служба.
В финал вышли авторы возрастом от 20 до 35 лет из Калининграда, Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, поселка Мга Ленинградской области, города Северска Томской области и Пушкино Московской области.
Эксперты Владимир Березин, Дмитрий Данилов, Виталий Пуханов, Галина Климова, Ольга Новикова, Анна Воздвиженская и Михаил Бутов рассмотрели 2 139 работ, поступивших на соискание премии в 2022 году, и сформировали шорт-лист. Его передали на рассмотрение жюри.
В номинациях "Поэзия" и "Проза" представлено по десять претендентов. За победу в первой категории поборются Антон Азаренков (сборник стихотворений), Ростислав Амелин ("Иван Кощеев"), Денис Балин ("Мутная река"), Анна Долгарева ("Лисичкин хлеб"), Максим Дремов ("Тихая ярость") и другие. Во второй — Анна Бабина ("Аранхуэсский концерт"), Игорь Белодед ("Сын мой, Павел!"), Марго Гритт ("Вторжение"), Ольга Егорова ("Женщина в моей голове"), Алексей Колесников ("Ирокез") и другие.
Произведения из шорт-листа будут опубликованы на официальном сайте премии, на портале "Год литературы" и в "Литературной газете".
К работе в составе жюри приступили Григорий Служитель (председатель), Вера Богданова, Шамиль Идиатуллин, Александр Снегирев, Алексей Сальников, Татьяна Соловьева.

"Любое литературное соревнование – условность, но в те дни, которые мы проживаем, соприкосновение с новым, молодым творчеством – то немногое, что способно поддерживать в нас надежду на лучшее. Именно так, мне кажется, и нужно воспринимать премию "Лицей", — считает Служитель.

Лауреатов и победителя в номинации "Выбор книжных блогеров", учрежденной издательским сервисом Ridero, объявят 6 июня 2022 года на Красной площади в день рождения Пушкина.
Призовой фонд — 4,8 миллионов рублей.
Литературная премия "Лицей" была учреждена в 2017 году. Она создалась ради поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов, способных внести существенный вклад в сохранение и развитие отечественной и мировой литературы.
Татьяна Восковская
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