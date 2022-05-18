https://ria.ru/20220518/kleschi-1789211256.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей - РИА Новости, 18.05.2022

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей

Способы защиты от клещей для взрослых и детей различаются, а малышам до трех лет лучше вообще избегать травы, где могут быть эти насекомые, рассказала старший... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:54

2022-05-18T12:54

2022-05-18T12:54

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

клещ

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Способы защиты от клещей для взрослых и детей различаются, а малышам до трех лет лучше вообще избегать травы, где могут быть эти насекомые, рассказала старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.Она пояснила, что наносящиеся на одежду акарициды обеспечивают эффективную защиту, но для ребенка небольшого роста возможен вариант, когда клещ прицепляется близко к открытому месту тела. При этом научный сотрудник обратила внимание на то, что репелленты не полностью исключают возможность присасывания клеща, а обрабатывать ими одежду ребенка должен взрослый."Детей до трёх лет вообще рекомендуем перевозить только в колясках, на руках переносить, стараясь не касаться травы. И ничем не обрабатывать", - подчеркнула Германт.Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань отметила, что вакцинация от клещевого энцефалита проводится как в государственных учреждениях, так и в частых. Лекарство доступно бесплатно и платно.По словам специалиста, все четыре доступные вакцины требуют трёхкратного введения - от пяти до семи месяцев, но процедуру можно сократить и до одного месяца между двумя прививками. Полностью закрепить курс стоит через 12 месяцев после прививки - таким образом полный курс занимает от года до полутора лет.

https://ria.ru/20220518/kleschi-1789198554.html

https://ria.ru/20220512/kleschi-1788194405.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), клещ, здоровье - общество