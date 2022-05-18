https://ria.ru/20220518/kleschi-1789198554.html

В Москве проснулись клещи

В Москве проснулись клещи - РИА Новости, 18.05.2022

В Москве проснулись клещи

Клещи активизировались на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:09

2022-05-18T12:09

2022-05-18T13:59

общество

москва

мосприрода

клещ

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Клещи активизировались на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В Москве проснулись клещи. На особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств против клещей запрещено, поэтому гулять нужно только по тропинкам. Клещи прячутся в траве. Желательно избегать участков с густой растительностью", - говорится в сообщении.Отмечается, что май и начало июня – пик активности клеща. Эти месяцы для них самые комфортные, так как жару эти опасные членистоногие не любят."Нужно выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и штаны. Надеть головной убор: труднее всего заметить клеща в волосах. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща. Обувь должна быть высокой. Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду", – цитируют в сообщении заместителя руководителя ГПБУ "Мосприрода" Веру Струкову.

https://ria.ru/20220516/klesch-1788771215.html

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общество, москва, мосприрода, клещ