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В Москве проснулись клещи - РИА Новости, 18.05.2022
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В Москве проснулись клещи
В Москве проснулись клещи - РИА Новости, 18.05.2022
В Москве проснулись клещи
Клещи активизировались на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:09
2022-05-18T13:59
общество
москва
мосприрода
клещ
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Клещи активизировались на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В Москве проснулись клещи. На особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств против клещей запрещено, поэтому гулять нужно только по тропинкам. Клещи прячутся в траве. Желательно избегать участков с густой растительностью", - говорится в сообщении.Отмечается, что май и начало июня – пик активности клеща. Эти месяцы для них самые комфортные, так как жару эти опасные членистоногие не любят."Нужно выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и штаны. Надеть головной убор: труднее всего заметить клеща в волосах. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща. Обувь должна быть высокой. Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду", – цитируют в сообщении заместителя руководителя ГПБУ "Мосприрода" Веру Струкову.
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общество, москва, мосприрода, клещ
12:09 18.05.2022 (обновлено: 13:59 18.05.2022)
 
В Москве проснулись клещи

На природных территориях Москвы активизировались клещи

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКлещи в пробирке в лаборатории
Клещи в пробирке в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Клещи в пробирке в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Клещи активизировались на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Москве проснулись клещи. На особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств против клещей запрещено, поэтому гулять нужно только по тропинкам. Клещи прячутся в траве. Желательно избегать участков с густой растительностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что май и начало июня – пик активности клеща. Эти месяцы для них самые комфортные, так как жару эти опасные членистоногие не любят.
"Нужно выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и штаны. Надеть головной убор: труднее всего заметить клеща в волосах. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща. Обувь должна быть высокой. Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду", – цитируют в сообщении заместителя руководителя ГПБУ "Мосприрода" Веру Струкову.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосприродаКлещ
 
 
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