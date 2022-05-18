https://ria.ru/20220518/kipr-1789275460.html

Кипрские фермеры вылили на дорогу тонны молока во время протеста в Никосии

Кипрские фермеры вылили на дорогу тонны молока во время протеста в Никосии - РИА Новости, 18.05.2022

Кипрские фермеры вылили на дорогу тонны молока во время протеста в Никосии

Кипрские фермеры провели акцию протеста возле Президентского дворца в Никосии – они жгли сено и вылили на дорогу тонны молока, требуя финансовой помощи и... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:39

2022-05-18T16:39

2022-05-18T16:39

в мире

кипр

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АФИНЫ, 18 мая - РИА Новости. Кипрские фермеры провели акцию протеста возле Президентского дворца в Никосии – они жгли сено и вылили на дорогу тонны молока, требуя финансовой помощи и поддержки, сообщает издание "Филелефтерос".Овцеводы и козоводы вывесили панно с лозунгами "Мы не выпрашиваем, мы требуем свои права", "Отрасль истекает кровью". Они зажгли тюки с сеном возле Президентского дворца и вылили молоко из бидонов.Фермеры протестуют против невыполнения закона о знаменитом кипрском сыре халлуми, что не позволяет им повышать цены на молоко, которое они продают производителям сыра. Халлуми, имеющий статус продукта с "защищенным обозначением происхождения" (Protected designation of origin), традиционно производится из козьего и овечьего молока, и по законодательству при производстве халлуми не может использоваться меньше 51% козьего и/или овечьего молока. Но сыроделы зачастую используют больше коровьего молока.Фермеры, выращивающие коз и овец, говорят, что несоблюдение правил производства сыра халлуми привело к избытку молока, которое они не могут продать или использовать. Проблемы усугубили высокие цены на корма для животных, на электроэнергию, топливо, удобрения, и скотоводы требуют немедленных эффективных действий.Фермеры прибыли на грузовиках и привезли с собой тюки сена и бидоны с молоком, которые затем опорожняли у входа в Президентский дворец.На место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны, чтобы потушить возгорание.Фермеры представили меморандум со своими требованиями руководителю пресс-службы президента Кипра Андреасу Иосифу."Президент республики понимает, в каком трудном положении вы находитесь. От имени президента хочу вам сказать, что к концу месяца вам должны выплатить финансовую помощь в размере 8 миллионов евро. И это будет охватывать как овцеводов и козоводов, так и животноводов и свиноводов", - сказал он.Полиция не вмешивалась, чтобы не было дальнейшей эскалации недовольства.

https://ria.ru/20220517/tseny-1788918087.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, кипр