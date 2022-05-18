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Режиссер "Человека-паука" снимет сериал по "Звездным войнам" - РИА Новости, 18.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220518/kino-1789218158.html
Режиссер "Человека-паука" снимет сериал по "Звездным войнам"
Режиссер "Человека-паука" снимет сериал по "Звездным войнам" - РИА Новости, 18.05.2022
Режиссер "Человека-паука" снимет сериал по "Звездным войнам"
Джон Уоттс снимет сериал по "Звездным войнам". Об этом пишет Vanity Fair. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:12
2022-05-18T18:12
культура
новости культуры
кино и сериалы
том холланд
йода ("звездные войны")
юэн макгрегор
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Джон Уоттс снимет сериал по "Звездным войнам". Об этом пишет Vanity Fair. Рабочее название проекта — Grammar Rodeo. Это отсылка к эпизоду в "Симпсонах", в котором Барт и его одноклассники угоняют машину и сбегают на несколько дней, используя в качестве алиби фальшивое учебное мероприятие. Подробности пока не раскрываются. Известно, что действие разворачивается после событий, показанных в фильме "Эпизод VI: Возвращение джедая". Шоу описывается как галактическая версия приключенческих фильмов 80-х годов компании Amblin.Это не первый сериал по вселенной знаменитой франшизы. В ноябре 2019 года, например, стартовал "Мандалорец". На протяжении двух сезонов в шоу рассказывалось, как охотник за головами пытался спасти ребенка инопланетной расы, представителем которой был Йода. Малыш был наделен сверхспособностями и при этом нуждался в защите и опеке взрослых. 27 мая 2022 состоится премьера еще одного сериала по "Звездным войнам". К культовой роли в шоу "Оби-Ван Кеноби" вернется Юэн Макгрегор.Джон Уоттс известен по трилогии "Человек-паук" с Томом Холландом в роли супергероя.
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новости культуры, кино и сериалы, том холланд, йода ("звездные войны"), юэн макгрегор
18:12 18.05.2022
 
Режиссер "Человека-паука" снимет сериал по "Звездным войнам"

Джон Уоттс снимет сериал по "Звездным войнам"

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Джон Уоттс снимет сериал по "Звездным войнам". Об этом пишет Vanity Fair.
Рабочее название проекта — Grammar Rodeo. Это отсылка к эпизоду в "Симпсонах", в котором Барт и его одноклассники угоняют машину и сбегают на несколько дней, используя в качестве алиби фальшивое учебное мероприятие.
Подробности пока не раскрываются. Известно, что действие разворачивается после событий, показанных в фильме "Эпизод VI: Возвращение джедая". Шоу описывается как галактическая версия приключенческих фильмов 80-х годов компании Amblin.
Это не первый сериал по вселенной знаменитой франшизы. В ноябре 2019 года, например, стартовал "Мандалорец". На протяжении двух сезонов в шоу рассказывалось, как охотник за головами пытался спасти ребенка инопланетной расы, представителем которой был Йода. Малыш был наделен сверхспособностями и при этом нуждался в защите и опеке взрослых.
27 мая 2022 состоится премьера еще одного сериала по "Звездным войнам". К культовой роли в шоу "Оби-Ван Кеноби" вернется Юэн Макгрегор.
Джон Уоттс известен по трилогии "Человек-паук" с Томом Холландом в роли супергероя.
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