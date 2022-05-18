https://ria.ru/20220518/kino-1789218158.html

Режиссер "Человека-паука" снимет сериал по "Звездным войнам"

Режиссер "Человека-паука" снимет сериал по "Звездным войнам" - РИА Новости, 18.05.2022

Режиссер "Человека-паука" снимет сериал по "Звездным войнам"

Джон Уоттс снимет сериал по "Звездным войнам". Об этом пишет Vanity Fair. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:12

2022-05-18T18:12

2022-05-18T18:12

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том холланд

йода ("звездные войны")

юэн макгрегор

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Джон Уоттс снимет сериал по "Звездным войнам". Об этом пишет Vanity Fair. Рабочее название проекта — Grammar Rodeo. Это отсылка к эпизоду в "Симпсонах", в котором Барт и его одноклассники угоняют машину и сбегают на несколько дней, используя в качестве алиби фальшивое учебное мероприятие. Подробности пока не раскрываются. Известно, что действие разворачивается после событий, показанных в фильме "Эпизод VI: Возвращение джедая". Шоу описывается как галактическая версия приключенческих фильмов 80-х годов компании Amblin.Это не первый сериал по вселенной знаменитой франшизы. В ноябре 2019 года, например, стартовал "Мандалорец". На протяжении двух сезонов в шоу рассказывалось, как охотник за головами пытался спасти ребенка инопланетной расы, представителем которой был Йода. Малыш был наделен сверхспособностями и при этом нуждался в защите и опеке взрослых. 27 мая 2022 состоится премьера еще одного сериала по "Звездным войнам". К культовой роли в шоу "Оби-Ван Кеноби" вернется Юэн Макгрегор.Джон Уоттс известен по трилогии "Человек-паук" с Томом Холландом в роли супергероя.

https://ria.ru/20220516/bridgerton-1788823824.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, том холланд, йода ("звездные войны"), юэн макгрегор