https://ria.ru/20220518/khusnullin-1789312627.html

Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях

Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях - РИА Новости, 18.05.2022

Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях

На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:17

2022-05-18T18:17

2022-05-18T20:49

специальная военная операция на украине

экономика

украина

мелитополь

марат хуснуллин

россия

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом."Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны - будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", - сказал Хуснуллин журналистам.Вице-премьер также обозначил такие приоритетные направления, как восстановление социальных объектов, развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на освобожденных территориях Украины.

https://ria.ru/20220518/zaporozhe-1789308534.html

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мелитополь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, украина, мелитополь, марат хуснуллин, россия, ситуация в днр и лнр