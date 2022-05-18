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Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях
Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях - РИА Новости, 18.05.2022
Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях
На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:17
2022-05-18T20:49
специальная военная операция на украине
экономика
украина
мелитополь
марат хуснуллин
россия
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом."Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны - будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", - сказал Хуснуллин журналистам.Вице-премьер также обозначил такие приоритетные направления, как восстановление социальных объектов, развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на освобожденных территориях Украины.
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экономика, украина, мелитополь, марат хуснуллин, россия, ситуация в днр и лнр
18:17 18.05.2022 (обновлено: 20:49 18.05.2022)
 
Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях

Вице-премьер Хуснуллин: освобожденные территории Украины будут переходить на рубли

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом.
"Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны - будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", - сказал Хуснуллин журналистам.
Вице-премьер также обозначил такие приоритетные направления, как восстановление социальных объектов, развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на освобожденных территориях Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаМелитопольМарат ХуснуллинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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