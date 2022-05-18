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Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях
Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях - РИА Новости, 18.05.2022
Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях
На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:17
2022-05-18T18:17
2022-05-18T20:49
специальная военная операция на украине
экономика
украина
мелитополь
марат хуснуллин
россия
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. На всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом."Надо сейчас банковскую систему как можно быстрее (запустить). Вопрос параллельного хождения рубля и гривны - будем запускать, безусловно, максимальный оборот рубля", - сказал Хуснуллин журналистам.Вице-премьер также обозначил такие приоритетные направления, как восстановление социальных объектов, развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на освобожденных территориях Украины.
https://ria.ru/20220518/zaporozhe-1789308534.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, мелитополь, марат хуснуллин, россия, ситуация в днр и лнр
18:17 18.05.2022 (обновлено: 20:49 18.05.2022)
Освобожденные территории Украины будут переходить на расчеты в рублях
Вице-премьер Хуснуллин: освобожденные территории Украины будут переходить на рубли