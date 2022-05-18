https://ria.ru/20220518/khusnullin-1789311290.html

Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях

Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях - РИА Новости, 18.05.2022

Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях

Жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях, постепенно рубль заменит гривну, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:13

2022-05-18T18:13

2022-05-18T18:13

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях, постепенно рубль заменит гривну, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится с рабочим визитом в Мелитополе."Максимальные перспективы (вхождения рубля в регион - ред.). Мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты и пенсии рублями. И мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну ", - подчеркнул Хуснуллин.

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мелитополь

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мелитополь