https://ria.ru/20220518/khusnullin-1789311290.html
Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях
Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях - РИА Новости, 18.05.2022
Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях
Жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях, постепенно рубль заменит гривну, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:13
2022-05-18T18:13
2022-05-18T18:13
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях, постепенно рубль заменит гривну, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится с рабочим визитом в Мелитополе."Максимальные перспективы (вхождения рубля в регион - ред.). Мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты и пенсии рублями. И мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну ", - подчеркнул Хуснуллин.
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мелитополь
Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях
Хуснуллин: жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях, постепенно рубль заменит гривну, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин находится с рабочим визитом в Мелитополе.
"Максимальные перспективы (вхождения рубля в регион - ред.). Мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты и пенсии рублями. И мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну ", - подчеркнул Хуснуллин.