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Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях - РИА Новости, 18.05.2022
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Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях
Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях - РИА Новости, 18.05.2022
Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях
Жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях, постепенно рубль заменит гривну, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:13
2022-05-18T18:13
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях, постепенно рубль заменит гривну, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится с рабочим визитом в Мелитополе."Максимальные перспективы (вхождения рубля в регион - ред.). Мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты и пенсии рублями. И мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну ", - подчеркнул Хуснуллин.
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мелитополь
18:13 18.05.2022
 
Жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях

Хуснуллин: жители Запорожской области в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях, постепенно рубль заменит гривну, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин находится с рабочим визитом в Мелитополе.
"Максимальные перспективы (вхождения рубля в регион - ред.). Мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты и пенсии рублями. И мы считаем, что постепенно рубль заместит гривну ", - подчеркнул Хуснуллин.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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