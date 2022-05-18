https://ria.ru/20220518/khusnullin-1789309429.html
Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины
Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины - РИА Новости, 18.05.2022
Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины
Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения приняты, объем необходимых средств пока оценивается, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:07
2022-05-18T18:07
2022-05-18T19:42
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
ситуация в днр и лнр
марат хуснуллин
россия
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения приняты, объем необходимых средств пока оценивается, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом."Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать (все освобожденные территории), финансировать это, приняты", - сказал Хуснуллин журналистам.
https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, украина, ситуация в днр и лнр, марат хуснуллин, россия, в мире
18:07 18.05.2022 (обновлено: 19:42 18.05.2022)
Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины
Вице-премьер Хуснуллин: Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины