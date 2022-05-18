https://ria.ru/20220518/khusnullin-1789309429.html

Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины

Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины - РИА Новости, 18.05.2022

Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины

Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения приняты, объем необходимых средств пока оценивается, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:07

2022-05-18T18:07

2022-05-18T19:42

специальная военная операция на украине

мелитополь

украина

ситуация в днр и лнр

марат хуснуллин

россия

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения приняты, объем необходимых средств пока оценивается, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом."Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать (все освобожденные территории), финансировать это, приняты", - сказал Хуснуллин журналистам.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

мелитополь

украина

россия

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

мелитополь, украина, ситуация в днр и лнр, марат хуснуллин, россия, в мире