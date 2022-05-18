https://ria.ru/20220518/khischenie-1789187216.html

Экс-главе "Крымавтодора" предъявили обвинение в хищении средств

Экс-главе "Крымавтодора" предъявили обвинение в хищении средств - РИА Новости, 18.05.2022

Экс-главе "Крымавтодора" предъявили обвинение в хищении средств

Бывшему главе "Крымавтодора" Дмитрию Кривенко предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупных размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:28

2022-05-18T11:28

2022-05-18T11:47

россия

тамбовская область

криминал

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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Бывшему главе "Крымавтодора" Дмитрию Кривенко предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупных размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тамбовской области."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью следственного управления по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере по ч.4 ст. 159 УК РФ, следственной частью следственного управления области было вынесено постановление о принудительном приводе гражданина Кривенко. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД был осуществлён его принудительный привод на территорию Тамбовской области, дорожная организация которого осуществляла ремонт дорог в Знаменском районе Тамбовской области", - информирует УМВД.Правоохранители отметили, что сейчас следствие продолжается, после его завершения дело будет передано в суд. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.Кривенко был уволен за халатное отношение с должности руководителя "Крымавтодора" по поручению главы Крыма Сергея Аксенова 13 апреля.

https://ria.ru/20220426/natsproekty-1785487157.html

россия

тамбовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тамбовская область, криминал