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Экс-главе "Крымавтодора" предъявили обвинение в хищении средств - РИА Новости, 18.05.2022
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Экс-главе "Крымавтодора" предъявили обвинение в хищении средств
Экс-главе "Крымавтодора" предъявили обвинение в хищении средств - РИА Новости, 18.05.2022
Экс-главе "Крымавтодора" предъявили обвинение в хищении средств
Бывшему главе "Крымавтодора" Дмитрию Кривенко предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупных размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:28
2022-05-18T11:47
россия
тамбовская область
криминал
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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Бывшему главе "Крымавтодора" Дмитрию Кривенко предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупных размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тамбовской области."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью следственного управления по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере по ч.4 ст. 159 УК РФ, следственной частью следственного управления области было вынесено постановление о принудительном приводе гражданина Кривенко. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД был осуществлён его принудительный привод на территорию Тамбовской области, дорожная организация которого осуществляла ремонт дорог в Знаменском районе Тамбовской области", - информирует УМВД.Правоохранители отметили, что сейчас следствие продолжается, после его завершения дело будет передано в суд. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.Кривенко был уволен за халатное отношение с должности руководителя "Крымавтодора" по поручению главы Крыма Сергея Аксенова 13 апреля.
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россия, тамбовская область, криминал
11:28 18.05.2022 (обновлено: 11:47 18.05.2022)
 
Экс-главе "Крымавтодора" предъявили обвинение в хищении средств

Экс-главу "Крымавтодора" Кривенко обвинили в хищении в особо крупных размерах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Бывшему главе "Крымавтодора" Дмитрию Кривенко предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупных размерах, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной частью следственного управления по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере по ч.4 ст. 159 УК РФ, следственной частью следственного управления области было вынесено постановление о принудительном приводе гражданина Кривенко. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД был осуществлён его принудительный привод на территорию Тамбовской области, дорожная организация которого осуществляла ремонт дорог в Знаменском районе Тамбовской области", - информирует УМВД.
Правоохранители отметили, что сейчас следствие продолжается, после его завершения дело будет передано в суд. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Кривенко был уволен за халатное отношение с должности руководителя "Крымавтодора" по поручению главы Крыма Сергея Аксенова 13 апреля.
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