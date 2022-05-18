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Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии

Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии - РИА Новости, 18.05.2022

Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии

Школьники из Москвы завоевали шесть медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, сообщается на официальном сайте мэра города. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:35

2022-05-18T09:35

2022-05-18T17:18

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Школьники из Москвы завоевали шесть медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, сообщается на официальном сайте мэра города.Россию на олимпиаде представляли десять школьников: шестеро из Москвы, а также по одному из Мордовии, Татарстана, Московской и Новосибирской областей. В итоге члены сборной получили пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали.Всего в соревнованиях участвовали команды из шестнадцати стран мира.

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общество, москва, россия, новосибирская область, социальный навигатор, сн_образование