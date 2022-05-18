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Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии - РИА Новости, 18.05.2022
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Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии
Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии - РИА Новости, 18.05.2022
Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии
Школьники из Москвы завоевали шесть медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, сообщается на официальном сайте мэра города. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:35
2022-05-18T17:18
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Школьники из Москвы завоевали шесть медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, сообщается на официальном сайте мэра города.Россию на олимпиаде представляли десять школьников: шестеро из Москвы, а также по одному из Мордовии, Татарстана, Московской и Новосибирской областей. В итоге члены сборной получили пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали.Всего в соревнованиях участвовали команды из шестнадцати стран мира.
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общество, москва, россия, новосибирская область, социальный навигатор, сн_образование
09:35 18.05.2022 (обновлено: 17:18 18.05.2022)
 
Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии

Школьники из Москвы завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде по химии

© Фото : Международная Менделеевская олимпиада школьников по химииМедали для победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии
Медали для победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
Медали для победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Школьники из Москвы завоевали шесть медалей на 56-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, сообщается на официальном сайте мэра города.
"Соревнование проводилось в очном формате с 9 по 15 мая в Ташкенте", — говорится в сообщении.
Россию на олимпиаде представляли десять школьников: шестеро из Москвы, а также по одному из Мордовии, Татарстана, Московской и Новосибирской областей. В итоге члены сборной получили пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали.
Всего в соревнованиях участвовали команды из шестнадцати стран мира.
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 15:16
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
 
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