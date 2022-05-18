https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789199824.html
В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров
В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров - РИА Новости, 18.05.2022
В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров
Нужно сделать так, чтобы в России больше не стало домов престарелых, за родителями должны ухаживать их дети, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:13
2022-05-18T12:13
2022-05-18T12:24
общество
рамзан кадыров
россия
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы в России больше не стало домов престарелых, за родителями должны ухаживать их дети, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров."Самое главное – это семья. В первую очередь мы должны сохранить, укрепить семейный институт, тогда у нас получится сильное государство. Как принято у нас, с возрастом родителей оставляют в домах престарелых и забывают, что в последующем они тоже могут попасть туда", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание"."Мы должны сделать все, чтобы у нас не было домов для престарелых, чтобы мы ухаживали за своими родителями, бабушками, дедушками", - считает глава Чечни.
https://ria.ru/20220518/sholts-1789191125.html
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общество, рамзан кадыров, россия
12:13 18.05.2022 (обновлено: 12:24 18.05.2022)
В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров
Глава Чечни Кадыров: в России не должно быть домов престарелых
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы в России больше не стало домов престарелых, за родителями должны ухаживать их дети, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Самое главное – это семья. В первую очередь мы должны сохранить, укрепить семейный институт, тогда у нас получится сильное государство. Как принято у нас, с возрастом родителей оставляют в домах престарелых и забывают, что в последующем они тоже могут попасть туда", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
"Мы должны сделать все, чтобы у нас не было домов для престарелых, чтобы мы ухаживали за своими родителями, бабушками, дедушками", - считает глава Чечни.