https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789199824.html

В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров

В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров - РИА Новости, 18.05.2022

В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров

Нужно сделать так, чтобы в России больше не стало домов престарелых, за родителями должны ухаживать их дети, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:13

2022-05-18T12:13

2022-05-18T12:24

общество

рамзан кадыров

россия

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы в России больше не стало домов престарелых, за родителями должны ухаживать их дети, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров."Самое главное – это семья. В первую очередь мы должны сохранить, укрепить семейный институт, тогда у нас получится сильное государство. Как принято у нас, с возрастом родителей оставляют в домах престарелых и забывают, что в последующем они тоже могут попасть туда", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание"."Мы должны сделать все, чтобы у нас не было домов для престарелых, чтобы мы ухаживали за своими родителями, бабушками, дедушками", - считает глава Чечни.

https://ria.ru/20220518/sholts-1789191125.html

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общество, рамзан кадыров, россия