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В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров - РИА Новости, 18.05.2022
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В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров
В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров - РИА Новости, 18.05.2022
В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров
Нужно сделать так, чтобы в России больше не стало домов престарелых, за родителями должны ухаживать их дети, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:13
2022-05-18T12:24
общество
рамзан кадыров
россия
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы в России больше не стало домов престарелых, за родителями должны ухаживать их дети, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров."Самое главное – это семья. В первую очередь мы должны сохранить, укрепить семейный институт, тогда у нас получится сильное государство. Как принято у нас, с возрастом родителей оставляют в домах престарелых и забывают, что в последующем они тоже могут попасть туда", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание"."Мы должны сделать все, чтобы у нас не было домов для престарелых, чтобы мы ухаживали за своими родителями, бабушками, дедушками", - считает глава Чечни.
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общество, рамзан кадыров, россия
12:13 18.05.2022 (обновлено: 12:24 18.05.2022)
 
В России не должно быть домов престарелых, считает Кадыров

Глава Чечни Кадыров: в России не должно быть домов престарелых

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы в России больше не стало домов престарелых, за родителями должны ухаживать их дети, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Самое главное – это семья. В первую очередь мы должны сохранить, укрепить семейный институт, тогда у нас получится сильное государство. Как принято у нас, с возрастом родителей оставляют в домах престарелых и забывают, что в последующем они тоже могут попасть туда", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".
"Мы должны сделать все, чтобы у нас не было домов для престарелых, чтобы мы ухаживали за своими родителями, бабушками, дедушками", - считает глава Чечни.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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ОбществоРамзан КадыровРоссия
 
 
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