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Россию нельзя обвинять в росте цен на пшеницу, пишет Welt - РИА Новости, 18.05.2022
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Россию нельзя обвинять в росте цен на пшеницу, пишет Welt
Россию нельзя обвинять в росте цен на пшеницу, пишет Welt - РИА Новости, 18.05.2022
Россию нельзя обвинять в росте цен на пшеницу, пишет Welt
Цена на пшеницу подскочила до рекордного уровня из-за того, что Индия решила прекратить экспорт зерна. Оказывается, утверждение о том, будто Россия создает... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:02
2022-05-18T18:49
экономика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Цены на зерно на мировом рынке достигли рекордного уровня, но винить в этом Москву не стоит, пишет Die Welt. "Цена на пшеницу подскочила до рекордного уровня из-за того, что Индия решила прекратить экспорт зерна. Оказывается, утверждение о том, будто Россия создает дефицит пшеницы и поднимает цены — это миф", — говорится в статье. Стоимость пшеницы уже выросла на пять процентов, достигнув на европейских торгах на бирже Euronext 435 евро за тонну, подчеркивает издание. Обвинения же в том, что Россия намеренно удерживает зерно, необоснованны. Наоборот, в марте она экспортировала около 1,7 миллиона тонн — это на 0,6 миллиона тонн больше, чем в том же месяце прошлого года, отмечает автор.Не меньшее влияние на цены оказали и события на Украине, на которую приходится значительная часть мирового экспорта пшеницы.Власти Индии ввели в мае запрет на экспорт пшеницы из-за сильной жары и значительного роста цен. Это было сделано для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам. Нью-Дели занимает второе место в мире по производству пшеницы.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
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экономика, индия, украина, германия, россия
18:02 18.05.2022 (обновлено: 18:49 18.05.2022)
 
Россию нельзя обвинять в росте цен на пшеницу, пишет Welt

Welt: мировые цены на пшеницу подскочили не из-за действий России

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Урожай пшеницы
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Цены на зерно на мировом рынке достигли рекордного уровня, но винить в этом Москву не стоит, пишет Die Welt.

"Цена на пшеницу подскочила до рекордного уровня из-за того, что Индия решила прекратить экспорт зерна. Оказывается, утверждение о том, будто Россия создает дефицит пшеницы и поднимает цены — это миф", — говорится в статье.

Стоимость пшеницы уже выросла на пять процентов, достигнув на европейских торгах на бирже Euronext 435 евро за тонну, подчеркивает издание.

Обвинения же в том, что Россия намеренно удерживает зерно, необоснованны. Наоборот, в марте она экспортировала около 1,7 миллиона тонн — это на 0,6 миллиона тонн больше, чем в том же месяце прошлого года, отмечает автор.
Не меньшее влияние на цены оказали и события на Украине, на которую приходится значительная часть мирового экспорта пшеницы.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
12:21
В Китае обвинили Запад в лицемерии из-за желания нажиться на Украине
Власти Индии ввели в мае запрет на экспорт пшеницы из-за сильной жары и значительного роста цен. Это было сделано для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам. Нью-Дели занимает второе место в мире по производству пшеницы.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
 
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