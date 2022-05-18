18:02 18.05.2022 (обновлено: 18:49 18.05.2022)
Россию нельзя обвинять в росте цен на пшеницу, пишет Welt
Welt: мировые цены на пшеницу подскочили не из-за действий России
Урожай пшеницы
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Цены на зерно на мировом рынке достигли рекордного уровня, но винить в этом Москву не стоит, пишет Die Welt.
"Цена на пшеницу подскочила до рекордного уровня из-за того, что Индия решила прекратить экспорт зерна. Оказывается, утверждение о том, будто Россия создает дефицит пшеницы и поднимает цены — это миф", — говорится в статье.
Стоимость пшеницы уже выросла на пять процентов, достигнув на европейских торгах на бирже Euronext 435 евро за тонну, подчеркивает издание.
Обвинения же в том, что Россия намеренно удерживает зерно, необоснованны. Наоборот, в марте она экспортировала около 1,7 миллиона тонн — это на 0,6 миллиона тонн больше, чем в том же месяце прошлого года, отмечает автор.
"Цена на пшеницу подскочила до рекордного уровня из-за того, что Индия решила прекратить экспорт зерна. Оказывается, утверждение о том, будто Россия создает дефицит пшеницы и поднимает цены — это миф", — говорится в статье.
Стоимость пшеницы уже выросла на пять процентов, достигнув на европейских торгах на бирже Euronext 435 евро за тонну, подчеркивает издание.
Обвинения же в том, что Россия намеренно удерживает зерно, необоснованны. Наоборот, в марте она экспортировала около 1,7 миллиона тонн — это на 0,6 миллиона тонн больше, чем в том же месяце прошлого года, отмечает автор.
Не меньшее влияние на цены оказали и события на Украине, на которую приходится значительная часть мирового экспорта пшеницы.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.