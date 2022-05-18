https://ria.ru/20220518/indiya-1789307037.html

Россию нельзя обвинять в росте цен на пшеницу, пишет Welt

Россию нельзя обвинять в росте цен на пшеницу, пишет Welt - РИА Новости, 18.05.2022

Россию нельзя обвинять в росте цен на пшеницу, пишет Welt

Цена на пшеницу подскочила до рекордного уровня из-за того, что Индия решила прекратить экспорт зерна. Оказывается, утверждение о том, будто Россия создает... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:02

2022-05-18T18:02

2022-05-18T18:49

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Цены на зерно на мировом рынке достигли рекордного уровня, но винить в этом Москву не стоит, пишет Die Welt. "Цена на пшеницу подскочила до рекордного уровня из-за того, что Индия решила прекратить экспорт зерна. Оказывается, утверждение о том, будто Россия создает дефицит пшеницы и поднимает цены — это миф", — говорится в статье. Стоимость пшеницы уже выросла на пять процентов, достигнув на европейских торгах на бирже Euronext 435 евро за тонну, подчеркивает издание. Обвинения же в том, что Россия намеренно удерживает зерно, необоснованны. Наоборот, в марте она экспортировала около 1,7 миллиона тонн — это на 0,6 миллиона тонн больше, чем в том же месяце прошлого года, отмечает автор.Не меньшее влияние на цены оказали и события на Украине, на которую приходится значительная часть мирового экспорта пшеницы.Власти Индии ввели в мае запрет на экспорт пшеницы из-за сильной жары и значительного роста цен. Это было сделано для обеспечения продовольственной безопасности и для помощи соседним и нуждающимся государствам. Нью-Дели занимает второе место в мире по производству пшеницы.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789201879.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, индия, украина, германия, россия