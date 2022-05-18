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Индекс ВЭБ показал связь между стоимостью жилья и качеством жизни в городах
Индекс ВЭБ показал связь между стоимостью жилья и качеством жизни в городах - РИА Новости, 18.05.2022
Индекс ВЭБ показал связь между стоимостью жилья и качеством жизни в городах
Сочи, Ялта, Севастополь, Казань и Обнинск вошли в ТОП-5 городов по росту стоимости жилья на первичном рынке, Сочи, Ялта, Красногорск, Калининград и Севастополь... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:46
2022-05-18T16:46
2022-05-18T16:46
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сочи, Ялта, Севастополь, Казань и Обнинск вошли в ТОП-5 городов по росту стоимости жилья на первичном рынке, Сочи, Ялта, Красногорск, Калининград и Севастополь – на вторичном рынке, сообщает пресс-служба корпорации."Как показали результаты исследования в рамках работы над Индексом качества жизни, квартиры на первичном и вторичном рынке быстрее дорожали в городах, занимающих высокие позиции в Индексе качества жизни", - говорится в пресс-релизе.По словам главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрея Самохина, при формировании Индекса качества жизни в 115 российских городах ВЭБ ориентируется на более чем 250 показателей по 12 ключевым группам.Генеральный директор ООО "ПроГород" Александр Чеботарёв в свою очередь сообщил, что Индекс качества жизни является оптимальным инструментом для девелоперских компаний.По результатам исследования Индекса качества жизни в городах России, проведенного в 2021 году, средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке по рассматриваемым городам составила 57,9 тысячи рублей. За прошедший год, по состоянию на конец марта 2022 года, она выросла на 59% – до 91,8 тысяч руб. Сопоставимыми темпами – на 56% – увеличилась и стоимость недвижимости на вторичном рынке: с 55,2 тысяч рублей до 86,2 тысяч рублей.По результатам исследования, ни в одном из 115 городов Индекса стоимость жилья не снизилась. Наименьший рост цен на недвижимость – как на первичном, так и на вторичном рынке – зафиксирован в Рыбинске и Тобольске.
https://realty.ria.ru/20220331/sochi-1781105070.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэб.рф (вэб), россия, жилье, рыбинск, тобольск, новости компаний - экономика
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сочи, Ялта, Севастополь, Казань и Обнинск вошли в ТОП-5 городов по росту стоимости жилья на первичном рынке, Сочи, Ялта, Красногорск, Калининград и Севастополь – на вторичном рынке, сообщает пресс-служба корпорации.
"Как показали результаты исследования в рамках работы над Индексом качества жизни, квартиры на первичном и вторичном рынке быстрее дорожали в городах, занимающих высокие позиции в Индексе качества жизни", - говорится в пресс-релизе.
По словам главного управляющего директора ВЭБ.РФ
Андрея Самохина, при формировании Индекса качества жизни в 115 российских городах ВЭБ ориентируется на более чем 250 показателей по 12 ключевым группам.
"Наряду с образованием и здравоохранением, экологией и средним уровнем зарплат, важным для людей критерием выбора города для жизни, работы или учебы будет стоимость жилья, его доступность и т.п. Наше исследование показало: более высоким темпом недвижимость дорожает в городах, занимающих лидирующие позиции по другим показателям Индекса качества жизни. Таким образом, высокая оценка качества жизни в городе является стимулом для граждан к покупке жилья или расширения жилплощади, а для предпринимателей она сможет стать одним из ориентиров при оценке инвестиционных решений", – отметил Самохин.
Генеральный директор ООО "ПроГород" Александр Чеботарёв в свою очередь сообщил, что Индекс качества жизни является оптимальным инструментом для девелоперских компаний.
"На основании показателей Индекса можно подробно исследовать регион и определить, какие проекты будут востребованы: жилье и инфраструктура, коммерческая недвижимость, склады, коммерческие или офисные здания. Такой комплексный подход, основанный на исследовании показателей Индекса, позволяет увеличить ценность территории для города и жителей, а сам проект сделать более маржинальным и привлекательным для потенциальных инвесторов", – сказал Чеботарёв, слова которого цитирует пресс-служба ВЭБ.РФ
По результатам исследования Индекса качества жизни в городах России, проведенного в 2021 году, средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке по рассматриваемым городам составила 57,9 тысячи рублей. За прошедший год, по состоянию на конец марта 2022 года, она выросла на 59% – до 91,8 тысяч руб. Сопоставимыми темпами – на 56% – увеличилась и стоимость недвижимости на вторичном рынке: с 55,2 тысяч рублей до 86,2 тысяч рублей.
По результатам исследования, ни в одном из 115 городов Индекса стоимость жилья не снизилась. Наименьший рост цен на недвижимость – как на первичном, так и на вторичном рынке – зафиксирован в Рыбинске
и Тобольске
.