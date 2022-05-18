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Индекс ВЭБ показал связь между стоимостью жилья и качеством жизни в городах

Индекс ВЭБ показал связь между стоимостью жилья и качеством жизни в городах - РИА Новости, 18.05.2022

Индекс ВЭБ показал связь между стоимостью жилья и качеством жизни в городах

Сочи, Ялта, Севастополь, Казань и Обнинск вошли в ТОП-5 городов по росту стоимости жилья на первичном рынке, Сочи, Ялта, Красногорск, Калининград и Севастополь... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:46

2022-05-18T16:46

2022-05-18T16:46

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сочи, Ялта, Севастополь, Казань и Обнинск вошли в ТОП-5 городов по росту стоимости жилья на первичном рынке, Сочи, Ялта, Красногорск, Калининград и Севастополь – на вторичном рынке, сообщает пресс-служба корпорации."Как показали результаты исследования в рамках работы над Индексом качества жизни, квартиры на первичном и вторичном рынке быстрее дорожали в городах, занимающих высокие позиции в Индексе качества жизни", - говорится в пресс-релизе.По словам главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрея Самохина, при формировании Индекса качества жизни в 115 российских городах ВЭБ ориентируется на более чем 250 показателей по 12 ключевым группам.Генеральный директор ООО "ПроГород" Александр Чеботарёв в свою очередь сообщил, что Индекс качества жизни является оптимальным инструментом для девелоперских компаний.По результатам исследования Индекса качества жизни в городах России, проведенного в 2021 году, средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке по рассматриваемым городам составила 57,9 тысячи рублей. За прошедший год, по состоянию на конец марта 2022 года, она выросла на 59% – до 91,8 тысяч руб. Сопоставимыми темпами – на 56% – увеличилась и стоимость недвижимости на вторичном рынке: с 55,2 тысяч рублей до 86,2 тысяч рублей.По результатам исследования, ни в одном из 115 городов Индекса стоимость жилья не снизилась. Наименьший рост цен на недвижимость – как на первичном, так и на вторичном рынке – зафиксирован в Рыбинске и Тобольске.

https://realty.ria.ru/20220331/sochi-1781105070.html

https://ria.ru/20220406/ekosistemy-1782178002.html

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рыбинск

тобольск

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Алёна Пава

вэб.рф (вэб), россия, жилье, рыбинск, тобольск, новости компаний - экономика