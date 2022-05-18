https://ria.ru/20220518/gretsiya-1789318858.html

В Греции отменили обязательное ношение масок

В Греции отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 18.05.2022

В Греции отменили обязательное ношение масок

Власти Греции отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября, сообщил... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:08

2022-05-18T19:08

2022-05-18T19:08

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АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Власти Греции отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября, сообщил министр здравоохранения страны Танос Плеврис.Обязательное требование использования маски сохраняется в больницах, учреждениях по уходу за престарелыми и связанных с ними структурах, а также в городском общественном транспорте."Отмена обязательного использования маски означает, что административный штраф налагаться не будет, но остается рекомендация, что маска должна использоваться во всех этих местах", — добавил Плеврис.В Греции с 1 мая по 31 августа, на основной туристический сезон, отменили большинство санитарных ограничений по коронавирусу. Сертификаты вакцинации и тесты на COVID не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.

https://ria.ru/20220501/ogranicheniya-1786418232.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, греция, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, отдых на море