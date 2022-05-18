https://ria.ru/20220518/gretsiya-1789318858.html
В Греции отменили обязательное ношение масок
В Греции отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 18.05.2022
В Греции отменили обязательное ношение масок
Власти Греции отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября, сообщил... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:08
2022-05-18T19:08
2022-05-18T19:08
туризм
туризм
греция
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598451748_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2f846cd0ce750f95a6e313d179c0277.jpg
АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Власти Греции отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября, сообщил министр здравоохранения страны Танос Плеврис.Обязательное требование использования маски сохраняется в больницах, учреждениях по уходу за престарелыми и связанных с ними структурах, а также в городском общественном транспорте."Отмена обязательного использования маски означает, что административный штраф налагаться не будет, но остается рекомендация, что маска должна использоваться во всех этих местах", — добавил Плеврис.В Греции с 1 мая по 31 августа, на основной туристический сезон, отменили большинство санитарных ограничений по коронавирусу. Сертификаты вакцинации и тесты на COVID не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.
https://ria.ru/20220501/ogranicheniya-1786418232.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598451748_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_71625273c828d85a9d76f4920ab0c53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, греция, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, отдых на море
В Греции отменили обязательное ношение масок
В Греции отменяют обязательное ношение масок в помещениях, самолетах, автобусах и поездах
АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Власти Греции отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября, сообщил министр здравоохранения страны Танос Плеврис.
"Сюда входят самолеты и транспорт дальнего следования, где есть пронумерованные места, например, поезда и автобусы", — сказал Плеврис, выступая с заявлением по общественному телевидению ERT.
Обязательное требование использования маски сохраняется в больницах, учреждениях по уходу за престарелыми и связанных с ними структурах, а также в городском общественном транспорте.
"Отмена обязательного использования маски означает, что административный штраф налагаться не будет, но остается рекомендация, что маска должна использоваться во всех этих местах", — добавил Плеврис.
В Греции с 1 мая по 31 августа, на основной туристический сезон, отменили большинство санитарных ограничений по коронавирусу. Сертификаты вакцинации и тесты на COVID не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.