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В Греции отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
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В Греции отменили обязательное ношение масок
В Греции отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 18.05.2022
В Греции отменили обязательное ношение масок
Власти Греции отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября, сообщил... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:08
2022-05-18T19:08
туризм
туризм
греция
новости - туризм
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коронавирус covid-19
отдых на море
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АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Власти Греции отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября, сообщил министр здравоохранения страны Танос Плеврис.Обязательное требование использования маски сохраняется в больницах, учреждениях по уходу за престарелыми и связанных с ними структурах, а также в городском общественном транспорте."Отмена обязательного использования маски означает, что административный штраф налагаться не будет, но остается рекомендация, что маска должна использоваться во всех этих местах", — добавил Плеврис.В Греции с 1 мая по 31 августа, на основной туристический сезон, отменили большинство санитарных ограничений по коронавирусу. Сертификаты вакцинации и тесты на COVID не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.
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туризм, греция, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, отдых на море
19:08 18.05.2022
 
В Греции отменили обязательное ношение масок

В Греции отменяют обязательное ношение масок в помещениях, самолетах, автобусах и поездах

© AP Photo / Harry NakosТуристы в аэропорту Ираклиона, Греция
Туристы в аэропорту Ираклиона, Греция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Harry Nakos
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АФИНЫ, 18 мая — РИА Новости. Власти Греции отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября, сообщил министр здравоохранения страны Танос Плеврис.
"Сюда входят самолеты и транспорт дальнего следования, где есть пронумерованные места, например, поезда и автобусы", — сказал Плеврис, выступая с заявлением по общественному телевидению ERT.
Обязательное требование использования маски сохраняется в больницах, учреждениях по уходу за престарелыми и связанных с ними структурах, а также в городском общественном транспорте.
"Отмена обязательного использования маски означает, что административный штраф налагаться не будет, но остается рекомендация, что маска должна использоваться во всех этих местах", — добавил Плеврис.
В Греции с 1 мая по 31 августа, на основной туристический сезон, отменили большинство санитарных ограничений по коронавирусу. Сертификаты вакцинации и тесты на COVID не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.
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