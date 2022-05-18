https://ria.ru/20220518/gosduma-1789250178.html

Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг

Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг - РИА Новости, 18.05.2022

Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:16

2022-05-18T15:16

2022-05-18T15:16

общество

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.Документ позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.Сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.Это очень удобно не только для россиян, но и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию: еще до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе встать на налоговый учет, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Расширение списка услуг, предоставляемых в электронной форме, значительно облегчает и ускоряет получение нужных документов и справок, избавляя людей от необходимости посещать целый ряд учреждений и ведомств, отмечал глава кабмина.

https://ria.ru/20220517/rubl-1789040836.html

https://ria.ru/20220518/flag-1789151676.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, россия