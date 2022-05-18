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Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг - РИА Новости, 18.05.2022
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Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг
Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг - РИА Новости, 18.05.2022
Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:16
2022-05-18T15:16
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.Документ позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.Сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.Это очень удобно не только для россиян, но и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию: еще до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе встать на налоговый учет, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Расширение списка услуг, предоставляемых в электронной форме, значительно облегчает и ускоряет получение нужных документов и справок, избавляя людей от необходимости посещать целый ряд учреждений и ведомств, отмечал глава кабмина.
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общество, михаил мишустин, россия
15:16 18.05.2022
 
Госдума приняла закон о получении ИНН через портал госуслуг

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о получении ИНН через портал госуслуг

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг.
Документ позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.
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Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.
Сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.
Это очень удобно не только для россиян, но и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию: еще до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе встать на налоговый учет, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Расширение списка услуг, предоставляемых в электронной форме, значительно облегчает и ускоряет получение нужных документов и справок, избавляя людей от необходимости посещать целый ряд учреждений и ведомств, отмечал глава кабмина.
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