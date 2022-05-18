https://ria.ru/20220518/google-1789249389.html

Эксперт прокомментировал банкротство российской "дочки" Google

Эксперт прокомментировал банкротство российской "дочки" Google - РИА Новости, 18.05.2022

Эксперт прокомментировал банкротство российской "дочки" Google

Начало процедуры банкротства российской дочки Google стало естественным продолжением начавшегося еще в марте этого года сворачивания деятельности в стране,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:12

2022-05-18T15:12

2022-05-18T15:12

технологии

google

россия

руслан пермяков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Начало процедуры банкротства российской дочки Google стало естественным продолжением начавшегося еще в марте этого года сворачивания деятельности в стране, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.Российская дочерняя компания Google ранее в среду разместила на Федресурсе уведомление о намерении инициировать банкротство в связи с невозможностью неисполнения денежных обязательств. Google до 19 марта должен был выплатить оборотный штраф более 7,2 миллиарда рублей, однако не выполнил требование, в связи с чем в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.По его мнению, интерфейсы Google вряд ли поменяются. "Языковая поддержка – это неотъемлемая часть международных продуктов на данный момент, поэтому интерфейсы, скорее всего, не поменяются", - сказал Пермяков."Поиск по русскоязычным сайтам также, скорее всего, не остановят, потому что качество и оперативность сбора информации – это их преимущество. Самим себе стрелять в ногу с точки зрения бизнеса не должны. Хотя политика сейчас непредсказуемо влияет на бизнес", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220513/google-1788233999.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, google, россия, руслан пермяков