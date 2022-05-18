https://ria.ru/20220518/google-1789249389.html
Эксперт прокомментировал банкротство российской "дочки" Google
Эксперт прокомментировал банкротство российской "дочки" Google - РИА Новости, 18.05.2022
Эксперт прокомментировал банкротство российской "дочки" Google
Начало процедуры банкротства российской дочки Google стало естественным продолжением начавшегося еще в марте этого года сворачивания деятельности в стране,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:12
2022-05-18T15:12
2022-05-18T15:12
технологии
google
россия
руслан пермяков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Начало процедуры банкротства российской дочки Google стало естественным продолжением начавшегося еще в марте этого года сворачивания деятельности в стране, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.Российская дочерняя компания Google ранее в среду разместила на Федресурсе уведомление о намерении инициировать банкротство в связи с невозможностью неисполнения денежных обязательств. Google до 19 марта должен был выплатить оборотный штраф более 7,2 миллиарда рублей, однако не выполнил требование, в связи с чем в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.По его мнению, интерфейсы Google вряд ли поменяются. "Языковая поддержка – это неотъемлемая часть международных продуктов на данный момент, поэтому интерфейсы, скорее всего, не поменяются", - сказал Пермяков."Поиск по русскоязычным сайтам также, скорее всего, не остановят, потому что качество и оперативность сбора информации – это их преимущество. Самим себе стрелять в ногу с точки зрения бизнеса не должны. Хотя политика сейчас непредсказуемо влияет на бизнес", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220513/google-1788233999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, россия, руслан пермяков
Эксперт прокомментировал банкротство российской "дочки" Google
Эксперт Пермяков назвал банкротство российской дочки Google ожидаемым
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Начало процедуры банкротства российской дочки Google стало естественным продолжением начавшегося еще в марте этого года сворачивания деятельности в стране, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Российская дочерняя компания Google
ранее в среду разместила на Федресурсе уведомление о намерении инициировать банкротство в связи с невозможностью неисполнения денежных обязательств. Google до 19 марта должен был выплатить оборотный штраф более 7,2 миллиарда рублей, однако не выполнил требование, в связи с чем в начале мая на компанию завели дело о принудительном взыскании средств.
"У Google здесь было немного сотрудников, около 250: разработка, реклама, GR. В марте Google начал вывозить тех, кто согласился на релокацию. Видимо, всех, кого хотели, вывезли. PR и GR не работает по инициативе компании. Так что шаг с банкротством очевидный и предсказуемый", - сказал Пермяков.
По его мнению, интерфейсы Google вряд ли поменяются. "Языковая поддержка – это неотъемлемая часть международных продуктов на данный момент, поэтому интерфейсы, скорее всего, не поменяются", - сказал Пермяков.
"Поиск по русскоязычным сайтам также, скорее всего, не остановят, потому что качество и оперативность сбора информации – это их преимущество. Самим себе стрелять в ногу с точки зрения бизнеса не должны. Хотя политика сейчас непредсказуемо влияет на бизнес", - заключил эксперт.