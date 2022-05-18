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В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро - РИА Новости, 18.05.2022
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В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро
В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро - РИА Новости, 18.05.2022
В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро
Агентство по защите данных Испании (AEPD) сообщило, что оштрафовало Google на 10 миллионов евро за нарушение правил защиты данных. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:14
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технологии
испания
google
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Агентство по защите данных Испании (AEPD) сообщило, что оштрафовало Google на 10 миллионов евро за нарушение правил защиты данных."AEPD опубликовало резолюцию по делу, возбужденному против компании Google LLC, в котором оно заявляет о наличии двух очень серьезных нарушений правил защиты данных и налагает штраф в размере 10 миллионов евро", - говорится в сообщении.Как отмечается, нарушения связаны с предоставлением данных третьим лицам без имеющихся на то законных оснований, и препятствованием осуществления "права граждан на удаление".
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технологии, испания, google
13:14 18.05.2022
 
В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро

Испанское агентство по защите данных оштрафовало Google на десять миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Агентство по защите данных Испании (AEPD) сообщило, что оштрафовало Google на 10 миллионов евро за нарушение правил защиты данных.
"AEPD опубликовало резолюцию по делу, возбужденному против компании Google LLC, в котором оно заявляет о наличии двух очень серьезных нарушений правил защиты данных и налагает штраф в размере 10 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Как отмечается, нарушения связаны с предоставлением данных третьим лицам без имеющихся на то законных оснований, и препятствованием осуществления "права граждан на удаление".
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
12:54
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