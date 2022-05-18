https://ria.ru/20220518/google-1789215699.html

В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро

В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро - РИА Новости, 18.05.2022

В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро

Агентство по защите данных Испании (AEPD) сообщило, что оштрафовало Google на 10 миллионов евро за нарушение правил защиты данных. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:14

2022-05-18T13:14

2022-05-18T13:14

технологии

испания

google

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Агентство по защите данных Испании (AEPD) сообщило, что оштрафовало Google на 10 миллионов евро за нарушение правил защиты данных."AEPD опубликовало резолюцию по делу, возбужденному против компании Google LLC, в котором оно заявляет о наличии двух очень серьезных нарушений правил защиты данных и налагает штраф в размере 10 миллионов евро", - говорится в сообщении.Как отмечается, нарушения связаны с предоставлением данных третьим лицам без имеющихся на то законных оснований, и препятствованием осуществления "права граждан на удаление".

https://ria.ru/20220518/google-1789211453.html

испания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, испания, google