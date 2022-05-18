https://ria.ru/20220518/google-1789215699.html
В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро
В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро - РИА Новости, 18.05.2022
В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро
Агентство по защите данных Испании (AEPD) сообщило, что оштрафовало Google на 10 миллионов евро за нарушение правил защиты данных. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:14
2022-05-18T13:14
2022-05-18T13:14
технологии
испания
google
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Агентство по защите данных Испании (AEPD) сообщило, что оштрафовало Google на 10 миллионов евро за нарушение правил защиты данных."AEPD опубликовало резолюцию по делу, возбужденному против компании Google LLC, в котором оно заявляет о наличии двух очень серьезных нарушений правил защиты данных и налагает штраф в размере 10 миллионов евро", - говорится в сообщении.Как отмечается, нарушения связаны с предоставлением данных третьим лицам без имеющихся на то законных оснований, и препятствованием осуществления "права граждан на удаление".
https://ria.ru/20220518/google-1789211453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, испания, google
В Испании оштрафовали Google на десять миллионов евро
Испанское агентство по защите данных оштрафовало Google на десять миллионов евро