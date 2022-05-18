https://ria.ru/20220518/google-1789211453.html

Российская "дочка" Google инициировала банкротство

Российская "дочка" Google инициировала банкротство - РИА Новости, 18.05.2022

Российская "дочка" Google инициировала банкротство

Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств, говорится в сообщении компании на сайте Единого РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:54

2022-05-18T12:54

2022-05-18T16:36

google

экономика

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств, говорится в сообщении компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса), с которым ознакомилось РИА Новости."Настоящим ООО "Гугл" в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона <…> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), <…> поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств", — прокомментировала компания.На данный момент Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей согласно искам, поступившим от Роскомнадзора. Указанную сумму компания должна была выплатить до 19 марта, однако Google не выполнил требование, в связи с чем в начале мая против компании возбудили дело о принудительном взыскании средств.

https://ria.ru/20220501/google-1786434079.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

google, экономика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)