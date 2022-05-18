Рейтинг@Mail.ru
Российская "дочка" Google инициировала банкротство - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/google-1789211453.html
Российская "дочка" Google инициировала банкротство
Российская "дочка" Google инициировала банкротство - РИА Новости, 18.05.2022
Российская "дочка" Google инициировала банкротство
Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств, говорится в сообщении компании на сайте Единого РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:54
2022-05-18T16:36
google
экономика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:113:3076:1843_1920x0_80_0_0_3e51ece616a55899cc276214783d8608.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств, говорится в сообщении компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса), с которым ознакомилось РИА Новости."Настоящим ООО "Гугл" в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона &lt;…&gt; обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), &lt;…&gt; поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств", — прокомментировала компания.На данный момент Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей согласно искам, поступившим от Роскомнадзора. Указанную сумму компания должна была выплатить до 19 марта, однако Google не выполнил требование, в связи с чем в начале мая против компании возбудили дело о принудительном взыскании средств.
https://ria.ru/20220501/google-1786434079.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_4bce9b3f19b709820063451c127dff25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
google, экономика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
12:54 18.05.2022 (обновлено: 16:36 18.05.2022)
 
Российская "дочка" Google инициировала банкротство

Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру собственного банкротства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за неисполнения денежных обязательств, говорится в сообщении компании на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса), с которым ознакомилось РИА Новости.
"Настоящим ООО "Гугл" в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона <…> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), <…> поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств", — прокомментировала компания.
На данный момент Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей согласно искам, поступившим от Роскомнадзора. Указанную сумму компания должна была выплатить до 19 марта, однако Google не выполнил требование, в связи с чем в начале мая против компании возбудили дело о принудительном взыскании средств.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 11:42
С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа
 
GoogleЭкономикаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала