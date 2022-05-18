https://ria.ru/20220518/golosovanie-1789300234.html

Вице-спикер Госдумы отметил важность прямых выборов губернаторов

Вице-спикер Госдумы отметил важность прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 18.05.2022

Вице-спикер Госдумы отметил важность прямых выборов губернаторов

Выборы формируют образ будущего, мобилизуют власть, чтобы отвечать на вызовы времени необходимо обновлять власть, а не консервировать стабильность, сообщил... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:45

2022-05-18T17:45

2022-05-18T17:56

россия

политика

совет федерации рф

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дмитрий песков

цик рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Выборы формируют образ будущего, мобилизуют власть, чтобы отвечать на вызовы времени необходимо обновлять власть, а не консервировать стабильность, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале.Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования."Люди ждут выборов с надеждой потому, что выборы мобилизуют власть, заставляют обратить внимание на накопившиеся проблемы и ускорить их решение. За последние три месяца наша жизнь слишком сильно изменилась. Чтобы адекватно ответить на вызовы времени, нужно обновлять власть, а не консервировать мнимую стабильность", - написал он.Даванков отметил, что президент России Владимир Путин понимает это, поэтому началась ротация губернаторов. Он добавил, что партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за отмену или перенос выборов, так как лидер эсеров Сергей Миронов не уверен в результате партии."Это хорошо понимает президент Путин. Поэтому ротация губернаторов уже началась. Но Сергей Миронов не уверен в результате партии, поэтому предлагает "закончить игры в демократию", - заявил он.

https://ria.ru/20220518/vybory-1789292118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, совет федерации рф, единая россия, элла памфилова, валентина матвиенко, дмитрий песков, цик рф