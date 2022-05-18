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Вице-спикер Госдумы отметил важность прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 18.05.2022
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Вице-спикер Госдумы отметил важность прямых выборов губернаторов
Вице-спикер Госдумы отметил важность прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 18.05.2022
Вице-спикер Госдумы отметил важность прямых выборов губернаторов
Выборы формируют образ будущего, мобилизуют власть, чтобы отвечать на вызовы времени необходимо обновлять власть, а не консервировать стабильность, сообщил... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:45
2022-05-18T17:56
россия
политика
совет федерации рф
единая россия
элла памфилова
валентина матвиенко
дмитрий песков
цик рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Выборы формируют образ будущего, мобилизуют власть, чтобы отвечать на вызовы времени необходимо обновлять власть, а не консервировать стабильность, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале.Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования."Люди ждут выборов с надеждой потому, что выборы мобилизуют власть, заставляют обратить внимание на накопившиеся проблемы и ускорить их решение. За последние три месяца наша жизнь слишком сильно изменилась. Чтобы адекватно ответить на вызовы времени, нужно обновлять власть, а не консервировать мнимую стабильность", - написал он.Даванков отметил, что президент России Владимир Путин понимает это, поэтому началась ротация губернаторов. Он добавил, что партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за отмену или перенос выборов, так как лидер эсеров Сергей Миронов не уверен в результате партии."Это хорошо понимает президент Путин. Поэтому ротация губернаторов уже началась. Но Сергей Миронов не уверен в результате партии, поэтому предлагает "закончить игры в демократию", - заявил он.
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россия, политика, совет федерации рф, единая россия, элла памфилова, валентина матвиенко, дмитрий песков, цик рф
17:45 18.05.2022 (обновлено: 17:56 18.05.2022)
 
Вице-спикер Госдумы отметил важность прямых выборов губернаторов

Вице-спикер Госдумы Даванков считает, что прямые выборы формируют образ будущего

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВторой тур выборов губернатора Приморского края
Второй тур выборов губернатора Приморского края - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Второй тур выборов губернатора Приморского края. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Выборы формируют образ будущего, мобилизуют власть, чтобы отвечать на вызовы времени необходимо обновлять власть, а не консервировать стабильность, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своем Telegram-канале.
Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы предложил поднять вопрос о необходимости перенести выборы в единый день голосования.
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"Люди ждут выборов с надеждой потому, что выборы мобилизуют власть, заставляют обратить внимание на накопившиеся проблемы и ускорить их решение. За последние три месяца наша жизнь слишком сильно изменилась. Чтобы адекватно ответить на вызовы времени, нужно обновлять власть, а не консервировать мнимую стабильность", - написал он.
Даванков отметил, что президент России Владимир Путин понимает это, поэтому началась ротация губернаторов. Он добавил, что партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за отмену или перенос выборов, так как лидер эсеров Сергей Миронов не уверен в результате партии.
"Это хорошо понимает президент Путин. Поэтому ротация губернаторов уже началась. Но Сергей Миронов не уверен в результате партии, поэтому предлагает "закончить игры в демократию", - заявил он.
 
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