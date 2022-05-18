21:13 18.05.2022 (обновлено: 22:42 18.05.2022)
Американский генерал выдал кадры из видеоигры за успехи украинской армии
Отставной генерал США Маккафри выдал кадры из компьютерной игры за работу украинской ПВО
© AFP 2022 / Alexsey ChernyshevСолдаты украинской армии заряжают ракетно-пусковую установку "Град" в Луганской области
Солдаты украинской армии заряжают ракетно-пусковую установку "Град" в Луганской области
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский генерал в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри опубликовал в Twitter кадры из видеоигры Arma 3, выдав их за уничтожение российского самолета украинским ПВО, пишет Fox News.
"Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой", — озаглавил военный видео.
Скриншот поста отставного американского генерала Барри Маккафри
Скриншот поста отставного американского генерала Барри Маккафри
При этом в комментариях к посту один из пользователей указал, что ролик — кадры из игры, позже Маккафри удалил запись.
Однако скриншот с ошибкой военного успел разлететься в Сети. На промах также обратили внимание британская газета Daily Mail и телеграм-канал "Война с фейками".
Американский журналист Бекет Адамс усомнился в компетентности Маккафри.
"Можно подумать, что генерал в отставке с опытом и наградами не имеет никакого представления о том, как все это выглядит на самом деле. Видео было явно анимированным", — написал Адамс в Twitter.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.