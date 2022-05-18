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Американский генерал выдал кадры из видеоигры за успехи украинской армии

Американский генерал выдал кадры из видеоигры за успехи украинской армии - РИА Новости, 18.05.2022

Американский генерал выдал кадры из видеоигры за успехи украинской армии

Американский генерал в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри опубликовал в Twitter кадры из видеоигры Arma 3, выдав их за уничтожение российского РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:13

2022-05-18T21:13

2022-05-18T22:42

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский генерал в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри опубликовал в Twitter кадры из видеоигры Arma 3, выдав их за уничтожение российского самолета украинским ПВО, пишет Fox News."Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой", — озаглавил военный видео.При этом в комментариях к посту один из пользователей указал, что ролик — кадры из игры, позже Маккафри удалил запись.Однако скриншот с ошибкой военного успел разлететься в Сети. На промах также обратили внимание британская газета Daily Mail и телеграм-канал "Война с фейками".Американский журналист Бекет Адамс усомнился в компетентности Маккафри."Можно подумать, что генерал в отставке с опытом и наградами не имеет никакого представления о том, как все это выглядит на самом деле. Видео было явно анимированным", — написал Адамс в Twitter.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/kitay-1789272612.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, сша