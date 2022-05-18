https://ria.ru/20220518/gd-1789253231.html

ГД приняла в первом чтении законопроекты о неисполнении постановлений ЕСПЧ

ГД приняла в первом чтении законопроекты о неисполнении постановлений ЕСПЧ - РИА Новости, 18.05.2022

ГД приняла в первом чтении законопроекты о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления Европейского суда по правам... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:30

2022-05-18T15:30

2022-05-18T15:30

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

госдума рф

единая россия

павел крашенинников

политика

совет европы

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.Законопроекты внесла группа сенаторов и депутатов от "Единой России", документ опубликовали в понедельник в думской электронной базе данных.Как отмечается в пояснительных материалах, предлагается установить предельный срок исполнения в России постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ, и, соответственно, предусмотреть, что вынесенные после 16 марта 2022 года постановления не подлежат исполнению.Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан РФ и исключить образование "вакуума" в исполнении решений."Вносятся изменения в отдельные положения процессуального законодательства Российской Федерации, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами", - отмечал политик.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788415062.html

https://ria.ru/20220411/evropa-1782842167.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, единая россия, павел крашенинников, политика, совет европы