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В Болгарии опровергли мифы о российском газе - РИА Новости, 18.05.2022
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В Болгарии опровергли мифы о российском газе
В Болгарии опровергли мифы о российском газе - РИА Новости, 18.05.2022
В Болгарии опровергли мифы о российском газе
В Болгарии получили распространение несколько опасных мифов о поставках российского газа — о схеме, ценах и газовом дефиците, пишет журналист издания "Гласове"... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:13
2022-05-18T18:39
болгария
россия
газпром
турецкий поток
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Болгарии получили распространение несколько опасных мифов о поставках российского газа — о схеме, ценах и газовом дефиците, пишет журналист издания "Гласове" Ваня Григорова.Так, Григорова опровергла заявление пресс-секретаря правительства Лены Бориславовой об отсутствии у газопровода "Турецкий поток" ответвлений для Болгарии, что якобы ущемляло интересы страны. "С 1 января 2020 года Болгария получает российский газ не из Трансбалканского газопровода через Румынию, а по "Балканскому потоку" через Турцию. На 100%. Как же тогда "нет ответвлений для Болгарии"?" – пишет обозреватель.Второй миф касается выгоды, которую должна принести Болгарии смена поставщика из-за роста цен на российский газ. Его поддерживают некоторые болгарские эксперты, а также продвигает партия "Демократическая Болгария". Григорова объясняет, что подорожание обусловлено формулой оплаты, которая изменилась после иска Еврокомиссии против "Газпрома". Ранее такого повышения бы не было, но при этом "вся евроатлантическая верхушка бурно приветствовала изменения и праздновала победу ЕС".Третий миф поддерживается проамериканскими экспертами, которые утверждают, что в прошлом году Россия ограничила поставки газа в Европу и создала искусственный дефицит. Григорова напоминает, что в 2021 году, несмотря на пандемию и связанную с ней экономическую нестабильность, Москва продолжала исполнять перед ЕС свои обязательства по газовым контрактам. В создавшемся дефиците, по выводу журналиста, следует винить недальновидную европейскую политику.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.В мае комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ – повышение составило 13,73% из-за остановок поставок из России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220428/bolgariya-1785999948.html
https://ria.ru/20220429/evropa-1786209270.html
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болгария, россия, газпром, турецкий поток
18:13 18.05.2022 (обновлено: 18:39 18.05.2022)
 
В Болгарии опровергли мифы о российском газе

Журналист "Гласове" Григорова: Россия поставляла Болгарии газ напрямую и без дефицита

© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в фотобанкАкция протеста против повышения цен на топливо, София
Акция протеста против повышения цен на топливо, София - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Христо Владев
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Акция протеста против повышения цен на топливо, София. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Болгарии получили распространение несколько опасных мифов о поставках российского газа — о схеме, ценах и газовом дефиците, пишет журналист издания "Гласове" Ваня Григорова.
Так, Григорова опровергла заявление пресс-секретаря правительства Лены Бориславовой об отсутствии у газопровода "Турецкий поток" ответвлений для Болгарии, что якобы ущемляло интересы страны. "С 1 января 2020 года Болгария получает российский газ не из Трансбалканского газопровода через Румынию, а по "Балканскому потоку" через Турцию. На 100%. Как же тогда "нет ответвлений для Болгарии"?" – пишет обозреватель.
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Второй миф касается выгоды, которую должна принести Болгарии смена поставщика из-за роста цен на российский газ. Его поддерживают некоторые болгарские эксперты, а также продвигает партия "Демократическая Болгария". Григорова объясняет, что подорожание обусловлено формулой оплаты, которая изменилась после иска Еврокомиссии против "Газпрома". Ранее такого повышения бы не было, но при этом "вся евроатлантическая верхушка бурно приветствовала изменения и праздновала победу ЕС".
Третий миф поддерживается проамериканскими экспертами, которые утверждают, что в прошлом году Россия ограничила поставки газа в Европу и создала искусственный дефицит. Григорова напоминает, что в 2021 году, несмотря на пандемию и связанную с ней экономическую нестабильность, Москва продолжала исполнять перед ЕС свои обязательства по газовым контрактам. В создавшемся дефиците, по выводу журналиста, следует винить недальновидную европейскую политику.
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
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Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".
Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран.
В мае комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ – повышение составило 13,73% из-за остановок поставок из России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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