https://ria.ru/20220518/gaz-1789236136.html

Финляндия ожидает прекращения поставок природного газа из России в мае

Финляндия ожидает прекращения поставок природного газа из России в мае - РИА Новости, 18.05.2022

Финляндия ожидает прекращения поставок природного газа из России в мае

Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь с пятницы на субботу, следует из пресс-релиза организации. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:27

2022-05-18T14:27

2022-05-18T14:34

экономика

природный газ

россия

финляндия

gasum

газпром экспорт

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь с пятницы на субботу, следует из пресс-релиза организации."Gasum считает, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании и что, скорее всего, импорт природного газа из России в Финляндию прекратится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года", - говорится в сообщении.Компания Gasum не получала никакой информации по этому вопросу от компании "Газпром экспорт" или от российского оператора по транспортировке газа, уточняется в сообщении.В течение предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность газа для своих финских клиентов из других источников по газопроводу Balticconnector, сообщает финская компания."Однако ограничения в пропускной способности газопровода могут сделать это непростой задачей", - уточняет предприятие.

https://ria.ru/20220518/nato-1789233162.html

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экономика, природный газ, россия, финляндия, gasum, газпром экспорт