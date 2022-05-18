https://ria.ru/20220518/gaz-1789236136.html
Финляндия ожидает прекращения поставок природного газа из России в мае
Финляндия ожидает прекращения поставок природного газа из России в мае - РИА Новости, 18.05.2022
Финляндия ожидает прекращения поставок природного газа из России в мае
Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь с пятницы на субботу, следует из пресс-релиза организации. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:27
2022-05-18T14:27
2022-05-18T14:34
экономика
природный газ
россия
финляндия
gasum
газпром экспорт
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок российского газа в ночь с пятницы на субботу, следует из пресс-релиза организации."Gasum считает, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании и что, скорее всего, импорт природного газа из России в Финляндию прекратится либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года", - говорится в сообщении.Компания Gasum не получала никакой информации по этому вопросу от компании "Газпром экспорт" или от российского оператора по транспортировке газа, уточняется в сообщении.В течение предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность газа для своих финских клиентов из других источников по газопроводу Balticconnector, сообщает финская компания."Однако ограничения в пропускной способности газопровода могут сделать это непростой задачей", - уточняет предприятие.
https://ria.ru/20220518/nato-1789233162.html
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экономика, природный газ, россия, финляндия, gasum, газпром экспорт
14:27 18.05.2022 (обновлено: 14:34 18.05.2022)
Финляндия ожидает прекращения поставок природного газа из России в мае
Финская GASUM ожидает прекращения поставок природного газа из России 20 - 21 мая