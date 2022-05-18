Заявка на транзит газа через Украину составила 53,9 миллиона кубометров
Заявка на транзит российского газа через Украину составила 53,9 миллиона кубометров
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в среду, по предварительным данным, сохраняется примерно на уровне вторника - 53,9 миллиона кубометров на 18 мая против 48,9 миллиона кубометров днем ранее, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, добавив, что все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ на 18 мая, составляет 53,9 миллиона кубометров, а днем ранее уточненная заявка была чуть ниже — 48,9 миллиона кубометров. Номинация же через ГИС "Сохрановка" так и остается на нуле. Во вторник, как сообщал "Газпром", оператор вновь отклонил заявку российской компании на прокачку через эту станцию.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.
Что касается "белорусского коридора", то теперь российскими санкциями "Газпрому" запрещено использовать польский участок магистрали "Ямал – Европа" для транспортировки газа.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" — главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.