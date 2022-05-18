https://ria.ru/20220518/funt-1789226167.html
Курс фунта стерлингов падает к доллару на фоне рекордной инфляции
Курс фунта стерлингов падает к доллару на фоне рекордной инфляции - РИА Новости, 19.05.2022
Курс фунта стерлингов падает к доллару на фоне рекордной инфляции
Курс фунта стерлингов падает к доллару после того, как инфляция в Великобритании подскочила до максимума за 40 лет, несмотря на неоднократные повышения ставки... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-18T13:50
2022-05-18T13:50
2022-05-19T00:05
в мире
великобритания
сша
фунт стерлингов
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Курс фунта стерлингов падает к доллару после того, как инфляция в Великобритании подскочила до максимума за 40 лет, несмотря на неоднократные повышения ставки Банком Англии для ее сдерживания, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13:20 мск курс фунта стерлингов опускается к доллару до 1,2422 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,249 фунта. Курс евро к доллару снижается до 1,0528 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0547 доллара, курс доллара к иене — до 129,11 иены с 129,39 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,22 процента, до 129,11 пункта.Инфляция в Великобритании по итогам апреля ускорилась до девяти процентов, что стало рекордом с марта 1982 года. Показатель непрерывно ускоряется уже более чем полгода. Причем еще в декабре Банк Англии начал повышать процентную ставку, чтобы сдержать ускоряющуюся инфляцию. После четырех повышений она находится на уровне в один процент годовых.Такие разочаровывающие показатели последовали за данными по безработице, которые накануне вселили оптимизм. Так, безработица в стране в январе-марте снизилась до 3,7 процента, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на уровне декабря — февраля в 3,8."Вчера казалось, что рост заработной платы и низкая безработица означают, что у банка много возможностей для маневра. Теперь ошеломляюще высокие затраты для потребителей приведут к падению покупательской способности, что окажет сильное влияние на объем производства в Великобритании", — прокомментировала агентству Рейтер аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).Курс евро тем временем замедлил темпы падения к доллару на данных по инфляции в еврозоне. Годовой показатель за апрель составил 7,4 процента, как и в марте. Хотя, по предварительной оценке, ожидалось, что инфляция ускорится до рекордных 7,5 процента.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, сша, фунт стерлингов
13:50 18.05.2022 (обновлено: 00:05 19.05.2022)
Курс фунта стерлингов падает к доллару на фоне рекордной инфляции
Фунт стерлингов упал после данных максимальной за 40 лет инфляции в Великобритании
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Курс фунта стерлингов падает к доллару после того, как инфляция в Великобритании подскочила до максимума за 40 лет, несмотря на неоднократные повышения ставки Банком Англии для ее сдерживания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:20 мск курс фунта стерлингов опускается к доллару до 1,2422 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,249 фунта. Курс евро к доллару снижается до 1,0528 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0547 доллара, курс доллара к иене — до 129,11 иены с 129,39 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США
) уменьшается на 0,22 процента, до 129,11 пункта.
Инфляция в Великобритании
по итогам апреля ускорилась до девяти процентов, что стало рекордом с марта 1982 года. Показатель непрерывно ускоряется уже более чем полгода. Причем еще в декабре Банк Англии начал повышать процентную ставку, чтобы сдержать ускоряющуюся инфляцию. После четырех повышений она находится на уровне в один процент годовых.
Такие разочаровывающие показатели последовали за данными по безработице, которые накануне вселили оптимизм. Так, безработица в стране в январе-марте снизилась до 3,7 процента, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на уровне декабря — февраля в 3,8.
"Вчера казалось, что рост заработной платы и низкая безработица означают, что у банка много возможностей для маневра. Теперь ошеломляюще высокие затраты для потребителей приведут к падению покупательской способности, что окажет сильное влияние на объем производства в Великобритании", — прокомментировала агентству Рейтер аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).
Курс евро тем временем замедлил темпы падения к доллару на данных по инфляции в еврозоне. Годовой показатель за апрель составил 7,4 процента, как и в марте. Хотя, по предварительной оценке, ожидалось, что инфляция ускорится до рекордных 7,5 процента.