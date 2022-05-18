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Женский форум "Здоровье" пройдет 26 мая в Московской области
Женский форум "Здоровье" пройдет 26 мая в Московской области - РИА Новости, 18.05.2022
Женский форум "Здоровье" пройдет 26 мая в Московской области
Женский форум "Здоровье", организованный Московским областным региональным отделением "Союза женщин России", пройдет 26 мая в Доме правительства Московской... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:50
2022-05-18T12:50
2022-05-18T12:50
новости подмосковья
общество
союз женщин россии
московская область (подмосковье)
правительство московской области
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Женский форум "Здоровье", организованный Московским областным региональным отделением "Союза женщин России", пройдет 26 мая в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба облправительства.Программа форума, в котором примут участие ведущие специалисты в области здравоохранения, представители федеральных и региональных органов власти и общественных организаций, включает пленарное заседание и ряд дискуссионных сессий, в том числе "Школа крепкого иммунитета", "Новая реальность после COVID-19", "Психология и здоровье".Кроме того, пройдет выставка отечественных фармкомпаний и медицинского оборудования.Прямая трансляция форума будет организована на YouTube-канале "Союза женщин России, а также на телеканале "360".
https://ria.ru/20220512/aktsiya-1788085080.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, союз женщин россии, московская область (подмосковье), правительство московской области
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Женский форум "Здоровье", организованный Московским областным региональным отделением "Союза женщин России", пройдет 26 мая в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба облправительства.
"Главная задача форума - помочь женщинам нашей страны быть более адаптированными, информированными в вопросах сохранения и поддержания собственного здоровья, а также здоровья своей семьи", - говорится в сообщении.
Программа форума, в котором примут участие ведущие специалисты в области здравоохранения, представители федеральных и региональных органов власти и общественных организаций, включает пленарное заседание и ряд дискуссионных сессий, в том числе "Школа крепкого иммунитета", "Новая реальность после COVID-19", "Психология и здоровье".
Кроме того, пройдет выставка отечественных фармкомпаний и медицинского оборудования.
Прямая трансляция форума будет организована на YouTube-канале "Союза женщин России
, а также на телеканале "360".