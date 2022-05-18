https://ria.ru/20220518/forum-1789207232.html

Женский форум "Здоровье" пройдет 26 мая в Московской области

Женский форум "Здоровье" пройдет 26 мая в Московской области - РИА Новости, 18.05.2022

Женский форум "Здоровье" пройдет 26 мая в Московской области

Женский форум "Здоровье", организованный Московским областным региональным отделением "Союза женщин России", пройдет 26 мая в Доме правительства Московской... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:50

2022-05-18T12:50

2022-05-18T12:50

новости подмосковья

общество

союз женщин россии

московская область (подмосковье)

правительство московской области

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Женский форум "Здоровье", организованный Московским областным региональным отделением "Союза женщин России", пройдет 26 мая в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба облправительства.Программа форума, в котором примут участие ведущие специалисты в области здравоохранения, представители федеральных и региональных органов власти и общественных организаций, включает пленарное заседание и ряд дискуссионных сессий, в том числе "Школа крепкого иммунитета", "Новая реальность после COVID-19", "Психология и здоровье".Кроме того, пройдет выставка отечественных фармкомпаний и медицинского оборудования.Прямая трансляция форума будет организована на YouTube-канале "Союза женщин России, а также на телеканале "360".

https://ria.ru/20220512/aktsiya-1788085080.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, союз женщин россии, московская область (подмосковье), правительство московской области