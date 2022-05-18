Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума
Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 18 мая - РИА Новости. Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года приобрел статус федерального промышленно-энергетического форума, его оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Распоряжение, утверждающее ежегодное проведение промышленно-энергетического форума TNF в Тюменской области, подписал 16 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, обозначив в документе состав оргкомитета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.
"Оргкомитет Промышленно-энергетического форума TNF возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. На меня возложены обязанности ответственного секретаря оргкомитета. В команду организаторов форума входят представители Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки, а также "Роскосмоса", концерна "Алмаз-Антей", "Росгеологии", компаний "РусВэллГруп" и "Атомное и энергетическое машиностроение"", - написал в посте Моор.
Губернатор отметил, что "более высокий статус площадки повышает уровень представительства от госорганов и крупных компаний, у лиц, принимающих решения, появляется мотивация лично принять участие в мероприятии", что позитивно отражается на деловой повестке и делает регион более привлекательным для инвесторов. "На форуме TNF у предпринимателей есть возможность обсудить вопросы с первыми лицами ведущих компаний страны. Личный контакт – это, пожалуй, самое ценное, что дают такие площадки", - уверен Моор.
На сайте форума отмечается, что TNF проводится с 2016 года и является главным форумом России, объединяющим профессионалов энергетических компаний, на котором заказчики и производители встречаются для поиска и реализации совместных решений. В этом году мероприятие пройдет 20-22 сентября. В прошлом году онлайн и оффлайн-площадки форума посетили около 4500 человек.