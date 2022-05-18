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Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума - РИА Новости, 18.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220518/forum-1789200075.html
Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума
Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума - РИА Новости, 18.05.2022
Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума
Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года приобрел статус федерального промышленно-энергетического форума, его оргкомитет возглавил заместитель председателя... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:14
2022-05-18T12:14
тюменская область
экономика
юрий борисов (вице-премьер)
михаил мишустин
александр моор
россия
тюменская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ТЮМЕНЬ, 18 мая - РИА Новости. Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года приобрел статус федерального промышленно-энергетического форума, его оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.Распоряжение, утверждающее ежегодное проведение промышленно-энергетического форума TNF в Тюменской области, подписал 16 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, обозначив в документе состав оргкомитета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор."Оргкомитет Промышленно-энергетического форума TNF возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. На меня возложены обязанности ответственного секретаря оргкомитета. В команду организаторов форума входят представители Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки, а также "Роскосмоса", концерна "Алмаз-Антей", "Росгеологии", компаний "РусВэллГруп" и "Атомное и энергетическое машиностроение"", - написал в посте Моор.Губернатор отметил, что "более высокий статус площадки повышает уровень представительства от госорганов и крупных компаний, у лиц, принимающих решения, появляется мотивация лично принять участие в мероприятии", что позитивно отражается на деловой повестке и делает регион более привлекательным для инвесторов. "На форуме TNF у предпринимателей есть возможность обсудить вопросы с первыми лицами ведущих компаний страны. Личный контакт – это, пожалуй, самое ценное, что дают такие площадки", - уверен Моор.На сайте форума отмечается, что TNF проводится с 2016 года и является главным форумом России, объединяющим профессионалов энергетических компаний, на котором заказчики и производители встречаются для поиска и реализации совместных решений. В этом году мероприятие пройдет 20-22 сентября. В прошлом году онлайн и оффлайн-площадки форума посетили около 4500 человек.
https://ria.ru/20220517/nagrady-1789112500.html
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экономика, юрий борисов (вице-премьер), михаил мишустин, александр моор, россия, тюменская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскосмос
12:14 18.05.2022
 
Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума

Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 мая - РИА Новости. Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года приобрел статус федерального промышленно-энергетического форума, его оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Распоряжение, утверждающее ежегодное проведение промышленно-энергетического форума TNF в Тюменской области, подписал 16 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, обозначив в документе состав оргкомитета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 19:22Тюменская область
Губернатор Тюменской области вручил награды многодетным семьям региона
"Оргкомитет Промышленно-энергетического форума TNF возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. На меня возложены обязанности ответственного секретаря оргкомитета. В команду организаторов форума входят представители Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки, а также "Роскосмоса", концерна "Алмаз-Антей", "Росгеологии", компаний "РусВэллГруп" и "Атомное и энергетическое машиностроение"", - написал в посте Моор.
Губернатор отметил, что "более высокий статус площадки повышает уровень представительства от госорганов и крупных компаний, у лиц, принимающих решения, появляется мотивация лично принять участие в мероприятии", что позитивно отражается на деловой повестке и делает регион более привлекательным для инвесторов. "На форуме TNF у предпринимателей есть возможность обсудить вопросы с первыми лицами ведущих компаний страны. Личный контакт – это, пожалуй, самое ценное, что дают такие площадки", - уверен Моор.
На сайте форума отмечается, что TNF проводится с 2016 года и является главным форумом России, объединяющим профессионалов энергетических компаний, на котором заказчики и производители встречаются для поиска и реализации совместных решений. В этом году мероприятие пройдет 20-22 сентября. В прошлом году онлайн и оффлайн-площадки форума посетили около 4500 человек.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 15:05Тюменская область
Рост промпроизводства в Тюменской области в первом квартале составил 1,3%
 
Тюменская областьЭкономикаЮрий Борисов (вице-премьер)Михаил МишустинАлександр МоорРоссияТюменская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Роскосмос
 
 
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