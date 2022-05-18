https://ria.ru/20220518/forum-1789200075.html

Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума

Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума - РИА Новости, 18.05.2022

Вице-премьер Борисов возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума

Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года приобрел статус федерального промышленно-энергетического форума, его оргкомитет возглавил заместитель председателя... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:14

2022-05-18T12:14

2022-05-18T12:14

тюменская область

экономика

юрий борисов (вице-премьер)

михаил мишустин

александр моор

россия

тюменская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ТЮМЕНЬ, 18 мая - РИА Новости. Тюменский нефтегазовый форум с 2022 года приобрел статус федерального промышленно-энергетического форума, его оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.Распоряжение, утверждающее ежегодное проведение промышленно-энергетического форума TNF в Тюменской области, подписал 16 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, обозначив в документе состав оргкомитета, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор."Оргкомитет Промышленно-энергетического форума TNF возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. На меня возложены обязанности ответственного секретаря оргкомитета. В команду организаторов форума входят представители Минэнерго, Минпромторга и Минобрнауки, а также "Роскосмоса", концерна "Алмаз-Антей", "Росгеологии", компаний "РусВэллГруп" и "Атомное и энергетическое машиностроение"", - написал в посте Моор.Губернатор отметил, что "более высокий статус площадки повышает уровень представительства от госорганов и крупных компаний, у лиц, принимающих решения, появляется мотивация лично принять участие в мероприятии", что позитивно отражается на деловой повестке и делает регион более привлекательным для инвесторов. "На форуме TNF у предпринимателей есть возможность обсудить вопросы с первыми лицами ведущих компаний страны. Личный контакт – это, пожалуй, самое ценное, что дают такие площадки", - уверен Моор.На сайте форума отмечается, что TNF проводится с 2016 года и является главным форумом России, объединяющим профессионалов энергетических компаний, на котором заказчики и производители встречаются для поиска и реализации совместных решений. В этом году мероприятие пройдет 20-22 сентября. В прошлом году онлайн и оффлайн-площадки форума посетили около 4500 человек.

https://ria.ru/20220517/nagrady-1789112500.html

https://ria.ru/20220513/promproizvodstva-1788341730.html

россия

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, юрий борисов (вице-премьер), михаил мишустин, александр моор, россия, тюменская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскосмос