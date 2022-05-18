https://ria.ru/20220518/flag-1789151676.html

Депутат Госдумы предложил новый государственный флаг России

Депутат Госдумы предложил новый государственный флаг России - РИА Новости, 18.05.2022

Депутат Госдумы предложил новый государственный флаг России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T07:40

2022-05-18T07:40

2022-05-18T07:40

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России."Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах", - сказал РИА Новости Шеремет.Депутат подчеркнул, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России, по его мнению, как никогда актуально Знамя Победы, как символ возрождающейся супердержавы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220501/znamya-1786466645.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия