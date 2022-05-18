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Депутат Госдумы предложил новый государственный флаг России - РИА Новости, 18.05.2022
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Депутат Госдумы предложил новый государственный флаг России
Депутат Госдумы предложил новый государственный флаг России - РИА Новости, 18.05.2022
Депутат Госдумы предложил новый государственный флаг России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T07:40
2022-05-18T07:40
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России."Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах", - сказал РИА Новости Шеремет.Депутат подчеркнул, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России, по его мнению, как никогда актуально Знамя Победы, как символ возрождающейся супердержавы.
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общество, россия
07:40 18.05.2022
 
Депутат Госдумы предложил новый государственный флаг России

Депутат ГД Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗнамя Победы
Знамя Победы - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости
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Знамя Победы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России.
"Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах", - сказал РИА Новости Шеремет.
В Мелитополе подняли знамя Победы
1 мая, 17:01В мире
В центре Мелитополя подняли знамя Победы
Депутат подчеркнул, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России, по его мнению, как никогда актуально Знамя Победы, как символ возрождающейся супердержавы.
 
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