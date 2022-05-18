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Business Insider рассказал о головной боли Европы из-за России - РИА Новости, 18.05.2022
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Business Insider рассказал о головной боли Европы из-за России
Business Insider рассказал о головной боли Европы из-за России - РИА Новости, 18.05.2022
Business Insider рассказал о головной боли Европы из-за России
Зависимость от российского газа доставляет европейским политикам и центральным банкам сильную головную боль, сообщает портал Business Insider. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:43
2022-05-18T10:25
экономика
россия
европа
газпромбанк
еврокомиссия
цены на нефть
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зависимость от российского газа доставляет европейским политикам и центральным банкам сильную головную боль, сообщает портал Business Insider.По словам исполнительного директора компании Dragonfly Дэвида Клариджа, отказ европейских стран от российских энергоресурсов приведет к резкому росту цен на них."ЕС инвестировал миллиарды евро в трубопроводные проекты для удовлетворения своего спроса, и поиск альтернатив будет трудоемким и дорогостоящим", — пояснил он.По информации издания, Европа рассматривает Африку как потенциальный источник газа в будущем, но сейчас ей не хватает инфраструктуры для транспортировки голубого топлива между континентами. При этом импорт сжиженного природного газа из других стран ограничен и не сможет компенсировать текущий дефицит.Таким образом, в нынешних условиях Европейский союз не может принять быстрое решение, ведь даже переход к чистым и устойчивым источникам энергии займет время, в течение которого странам придется мириться с высокими ценами на энергетику, резюмируется в статье.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве одной из ответных мер Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя, с которого и будут производиться расчеты с поставщиком.В ЕС, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок энергоресурсов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что шестой пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Тем не менее из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.
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экономика, россия, европа, газпромбанк, еврокомиссия, цены на нефть
09:43 18.05.2022 (обновлено: 10:25 18.05.2022)
 
Business Insider рассказал о головной боли Европы из-за России

BI: зависимость ЕС от российского газа доставляет головную боль европейским политикам

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зависимость от российского газа доставляет европейским политикам и центральным банкам сильную головную боль, сообщает портал Business Insider.
"Перебои с поставками энергоносителей наиболее остро ощущаются в Евросоюзе, который получает из России четверть импортируемой им нефти и сорок процентов природного газа", — говорится в материале.
По словам исполнительного директора компании Dragonfly Дэвида Клариджа, отказ европейских стран от российских энергоресурсов приведет к резкому росту цен на них.
"ЕС инвестировал миллиарды евро в трубопроводные проекты для удовлетворения своего спроса, и поиск альтернатив будет трудоемким и дорогостоящим", — пояснил он.
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По информации издания, Европа рассматривает Африку как потенциальный источник газа в будущем, но сейчас ей не хватает инфраструктуры для транспортировки голубого топлива между континентами. При этом импорт сжиженного природного газа из других стран ограничен и не сможет компенсировать текущий дефицит.
Таким образом, в нынешних условиях Европейский союз не может принять быстрое решение, ведь даже переход к чистым и устойчивым источникам энергии займет время, в течение которого странам придется мириться с высокими ценами на энергетику, резюмируется в статье.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве одной из ответных мер Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя, с которого и будут производиться расчеты с поставщиком.
В ЕС, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок энергоресурсов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что шестой пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Тем не менее из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.
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Наказали рублем: Европа в замешательстве из-за российского газа
 
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