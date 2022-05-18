https://ria.ru/20220518/evropa-1789163344.html

Business Insider рассказал о головной боли Европы из-за России

Business Insider рассказал о головной боли Европы из-за России - РИА Новости, 18.05.2022

Business Insider рассказал о головной боли Европы из-за России

Зависимость от российского газа доставляет европейским политикам и центральным банкам сильную головную боль, сообщает портал Business Insider. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:43

2022-05-18T09:43

2022-05-18T10:25

экономика

россия

европа

газпромбанк

еврокомиссия

цены на нефть

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Зависимость от российского газа доставляет европейским политикам и центральным банкам сильную головную боль, сообщает портал Business Insider.По словам исполнительного директора компании Dragonfly Дэвида Клариджа, отказ европейских стран от российских энергоресурсов приведет к резкому росту цен на них."ЕС инвестировал миллиарды евро в трубопроводные проекты для удовлетворения своего спроса, и поиск альтернатив будет трудоемким и дорогостоящим", — пояснил он.По информации издания, Европа рассматривает Африку как потенциальный источник газа в будущем, но сейчас ей не хватает инфраструктуры для транспортировки голубого топлива между континентами. При этом импорт сжиженного природного газа из других стран ограничен и не сможет компенсировать текущий дефицит.Таким образом, в нынешних условиях Европейский союз не может принять быстрое решение, ведь даже переход к чистым и устойчивым источникам энергии займет время, в течение которого странам придется мириться с высокими ценами на энергетику, резюмируется в статье.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В качестве одной из ответных мер Россия с 1 апреля стала принимать платежи европейских стран за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя, с которого и будут производиться расчеты с поставщиком.В ЕС, в свою очередь, еще в марте заговорили о необходимости снизить зависимость от российских поставок энергоресурсов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что шестой пакет санкций будет предусматривать в числе прочего поэтапный запрет на импорт российской нефти. Тем не менее из-за позиции Венгрии и некоторых других стран ЕС его пока так и не удалось согласовать.

https://ria.ru/20220517/gaz-1789124291.html

https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа, газпромбанк, еврокомиссия, цены на нефть