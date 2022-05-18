https://ria.ru/20220518/evakuatsiya-1789162170.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали почти 540 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали почти 540 человек - РИА Новости, 18.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали почти 540 человек

Почти 540 человек, среди которых 55 детей, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:35

2022-05-18T09:35

2022-05-18T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

мариуполь

донецкая народная республика

россия

александр семенов (батальон "восток")

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Почти 540 человек, среди которых 55 детей, эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 17 мая до 08.00 18 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 539 человек, включая 55 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуирован 33 721 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказываются капитулировать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, донецкая народная республика, россия, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин