https://ria.ru/20220518/estoniya-1789363632.html

Авиация НАТО примет активное участие в учениях "Еж"-2022 в Эстонии

Авиация НАТО примет активное участие в учениях "Еж"-2022 в Эстонии - РИА Новости, 18.05.2022

Авиация НАТО примет активное участие в учениях "Еж"-2022 в Эстонии

Авиация стран НАТО примет активное участие в учениях Siil 2022 ("Еж"-2022), которые 16 мая начались в Эстонии, сообщил в среду Главный штаб Сил обороны страны. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:58

2022-05-18T23:58

2022-05-18T23:58

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. Авиация стран НАТО примет активное участие в учениях Siil 2022 ("Еж"-2022), которые 16 мая начались в Эстонии, сообщил в среду Главный штаб Сил обороны страны.Учения "Еж" пройдут с 16 мая по 3 июня, в них примут участие более 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из 10 стран НАТО и партнеров альянса. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы."В учениях участвуют ВВС Бельгии, Великобритании, Испании, Литвы, Польши, США, Франции и Чехии, а также самолеты и вертолеты Эстонии",- говорится в сообщении.В небе над Эстонией во время учений можно будет увидеть учебные реактивные самолеты L-39 и транспортные самолеты М28 ВВС Эстонии, истребители Mirage M-2000 ВВС Франции, истребители F-16 ВВС Бельгии, истребители Eurofighter Typhoon и вертолеты AW159 Wildcat Великобритании, штурмовики A-10 Thunderbolt II и AV-8B Harrier II, самолеты MV-22 Osprey, штурмовые вертолеты AH-1Z Viper, транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-1Y Venom ВВС США, а также истребители Су-22 и F-16 ВВС Польши, истребители ВВС Испании Eurofighter Typhoon и истребители ВВС Чехии JAS 39 Gripen.Впервые в учениях принимает участие американский десантный авианосец USS Kearsarge класса LHD 3, с борта которого летательные аппараты совершат полеты как на остров Сааремаа, так и к Пярнускому уезду, а также к основному региону проведения учений в Валгаском и Выруском уездах, отмечают эстонские военные."Еж" - это крупнейшие учения Сил обороны Эстонии. Ранее они проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.

https://ria.ru/20220517/izolyatsiya-1789095595.html

https://ria.ru/20220513/nato-1788392467.html

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