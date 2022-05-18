https://ria.ru/20220518/es-1789280648.html

В ЕС создадут площадку для общения со странами, желающими вступить в него

В ЕС создадут площадку для общения со странами, желающими вступить в него - РИА Новости, 18.05.2022

В ЕС создадут площадку для общения со странами, желающими вступить в него

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:47

2022-05-18T16:47

2022-05-18T17:02

в мире

украина

грузия

молдавия

евросоюз

евросовет

шарль мишель

эммануэль макрон

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию."По моему убеждению, мы должны дать этому географическому пространству (Украина, Грузия, Молдавия, Западные Балканы, Турция – ред.) политическую реальность, и я считаю, что мы должны сделать это немедленно. Я хочу быть предельно точным: эта инициатива не нацелена заменить процесс расширения или стать очередным извинением за бездействие. Но это также и не гарантия тем, кто в нем будет участвовать, что он станет членом ЕС. Но я считаю, что этот проект может быть очень полезен ЕС и партнерам, которые желают к нам присоединиться, поскольку он позволяет немедленно усилить наши политические отношения", - сказал Мишель, выступая на заседании Европейского социального и экономического комитета.Он добавил, что "таким образом, я призываю создать такое Европейское политическое сообщество с целью углубления сотрудничества для достижения общих целей, мира, стабильности, безопасности на нашем континенте".ГЛАВА ЕВРОСОВЕТА СООБЩИЛ, ЧТО НА САММИТЕ ЕС В ИЮНЕ ОБСУДЯТ СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА СО СТРАНАМИ, ЖЕЛАЮЩИМИ ВСТУПИТЬ В СОЮЗ.Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что решил вынести на саммит ЕС в июне вопрос о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в Евросоюз."Некоторое время назад я уже начал консультации со странами ЕС на эту тему, я решил поставить этот вопрос в повестку саммита ЕС в июне", - сообщил Мишель, выступая на заседании Европейского социального и экономического комитета.Он также добавил, что намерен предложить на саммите провести летом или ранней осенью конференцию лидеров ЕС и стран, желающих вступить в союз, для обсуждения всех деталей Европейского политического сообщества."Там я предложу организовать конференцию лидеров ЕС и стран-партнеров, чтобы обсудить конкретные опции такого предложения", - пояснил Мишель.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового Европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Украину в свои ряды.

https://ria.ru/20220518/es-1789258610.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/borrel-1789279670.html

украина

грузия

молдавия

франция

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в мире, украина, грузия, молдавия, евросоюз, евросовет, шарль мишель, эммануэль макрон, франция